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محافظات

حملات لمكافحة القوارض عقب حصاد المحاصيل الصيفية بالبحيرة| شاهد

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 02:06 م
أعمال مكافحة القوارض
أعمال مكافحة القوارض والحشرات
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أسماء الجنبيهى

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف أعمال مكافحة القوارض والحشرات وتوفير المبيدات اللازمة للعلاجات ومضادات التسمم بالوحدات الصحية والبيطرية مع التنسيق الكامل بين الأجهزة المعنية، و تكثيف حملات رش وتطهير المصارف والمجاري المائية والمستنقعات بالمبيدات اللازمة لمكافحة انتشار الحشرات الضارة. 

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وأشار محافظ البحيرة، إلي أنه من المقرر تنفيذ حملات مكافحة القوارض عقب الانتهاء من حصاد المحاصيل الصيفية موسم ٢٠٢٠  خلال شهر سبتمبر الجاري واكتوبر ونوفمبر من خلال مديرية الزراعة بالتعاون مع الإصلاح الزراعي ومديرية الصحة والسكان. 


وأوضح "آمنه"، إن تم تشكيل حملات توعية للأهالي بأهمية مكافحة القوارض ونظافة البيئة  وتوفير المبيدات  والإلتزام بالتوقيت والبرنامج الزمني المقرر للحد من انتشار الفئران.
حملات لمكافحة القوارض عقب حصاد المحاصيل الصيفية بالبحيرة| شاهد
حملات لمكافحة القوارض عقب حصاد المحاصيل الصيفية بالبحيرة| شاهد
حملات لمكافحة القوارض عقب حصاد المحاصيل الصيفية بالبحيرة| شاهد
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