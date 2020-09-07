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فن

الفورمة... محمد عز يستعرض عضلاته عبر انستجرام

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 01:40 م
محمد عز
محمد عز
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ندى فكري
نشر الفنان محمد عز صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


وظهر محمد عز في الصورة  وهو يستعرض عضلاته و يرتدي تيشرت حملات ونظارة شمس و سلسله.

وتفاعل مع محمد عز عددا كبيرا من متابعيه، وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي:

- وحشتنا اووي 
- الفورمه 
- حبيب قلبي العالمي

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يذكر أن محمد عز شارك كضيف شرف في مسلسل "الاختيار"، والذي يحكى سيرة شهيد الصاعقة البطل أحمد منسي، ويقوم ببطولته أمير كرارة.
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