الفورمة... محمد عز يستعرض عضلاته عبر انستجرام
الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 01:40 م
محمد عز
نشر الفنان محمد عز صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وظهر محمد عز في الصورة وهو يستعرض عضلاته و يرتدي تيشرت حملات ونظارة شمس و سلسله.
وتفاعل مع محمد عز
عددا كبيرا من متابعيه، وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي:
- وحشتنا اووي
- الفورمه
- حبيب قلبي العالمي
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يذكر أن محمد عز
شارك كضيف شرف في مسلسل "الاختيار"، والذي يحكى سيرة شهيد الصاعقة البطل أحمد منسي، ويقوم ببطولته أمير كرارة.