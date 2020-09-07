الحرف اليدويه تخاطب وزيرة الصناعة لتخصيص مكان لمشروع اسيوط للسجاد بمعرض تراثنا

انتهت غرفة الحرف اليدوية وجهاز تنميه المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، من تشكيل لجنة لتفعيل البروتوكول الموقع بين الطرفين، والخاص بدعم الحرف اليدوي.
و جاء تشكيل اللجنة كالاتي: مسعد عمران رئيس مجلس إدارة الغرفة ، و حماده العادلي عضو مجلس الإدارة و ممدوح الشربيني المدير التنفيذ للغرفه، فيما مثل جهاز التنمية حاتم فخري القطاع المركزى للخدمات غير المالية، أحمد الكناني بالقطاع المركزى للخدمات غير المالية، محمود نبيل بالقطاع المركزى لتمويل المشروعات، وتامر خليل، بالقطاع المركزى للمكاتب الاقليمية .
الدعم التسويقي ودعم أعضاء الغرفة في كافة القطاعات، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية الخاصه بالجهاز و الموقع الإلكتروني الذي أنشأه جهاز تنمية المشروعات للغرفة في وقت سابق، بالإضافة إلي توفير كافة الخدمات التدريبية والتأهيلية للعاملين بالقطاع.
وأكد عمران، أن البرتوكول وتشكيل اللجنه المشتركه يخدم قطاعا عريضا من العاملين بالحرف اليدوية بمختلف القطاعات الحرفية، مشيرا إلي أن هناك تواصلا بين الطرفين لدعم محاور البروتوكول في أسرع وقت، وفق تعليمات المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة.
وطالب وزيرة التجارة والصناعة المدير التنفيذى للجهاز، بالموافقة على تخصيص مكان داخل معرض " تراثنا" لمشروع ابو تيج للسجاد اليدوى بقرية دوينه الغيط مركز أبو تيج بمحافظة أسيوط، حتى يتم عرض ناتج المشروع فيه وتعريف الجميع بما تم عمله وانجازه .
واضاف أن المشروع كان الهدف منه توفير 75 فرصة عمل بتسليم 75 نول للمستفيدات من المشروع الا انه تم توفير 225 فرصة عمل حتى الان حيث أن كل نول يعمل عليه 3 افراد وبذلك تم توفير فرص عمل اكثر من المتوقع وان الناتج النهائى من السجاد رغم انه من مراحل التدريب اثناء المشروع الا انه يتمتع بجودة عالية.