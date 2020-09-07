AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الحرف اليدويه تخاطب وزيرة الصناعة لتخصيص مكان لمشروع اسيوط للسجاد بمعرض تراثنا

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 01:41 م
الحرف اليدوية
الحرف اليدوية
Advertisements
ولاء عبد الكريم
انتهت غرفة الحرف اليدوية وجهاز تنميه المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، من تشكيل لجنة لتفعيل البروتوكول الموقع بين الطرفين، والخاص بدعم الحرف اليدوي.

و جاء تشكيل اللجنة كالاتي: مسعد عمران رئيس مجلس إدارة  الغرفة ، و حماده العادلي عضو مجلس الإدارة و ممدوح الشربيني المدير التنفيذ للغرفه، فيما مثل جهاز التنمية حاتم فخري  القطاع المركزى للخدمات غير المالية،  أحمد الكناني  بالقطاع المركزى للخدمات غير المالية، محمود نبيل بالقطاع المركزى لتمويل المشروعات، وتامر خليل، بالقطاع المركزى للمكاتب الاقليمية .

وقال مسعد عمران رئيس الغرفه، في تصريحات له اليوم  ، ان البرتوكول يستهدف تقديم الدعم التسويقي ودعم أعضاء الغرفة في كافة القطاعات، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية  الخاصه بالجهاز و الموقع الإلكتروني الذي أنشأه جهاز تنمية المشروعات للغرفة في وقت سابق، بالإضافة إلي توفير كافة الخدمات التدريبية والتأهيلية للعاملين بالقطاع.

وأكد عمران، أن البرتوكول وتشكيل اللجنه المشتركه يخدم قطاعا عريضا من العاملين بالحرف اليدوية بمختلف القطاعات الحرفية، مشيرا إلي أن هناك تواصلا بين الطرفين لدعم محاور البروتوكول في أسرع وقت، وفق تعليمات المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة.

وطالب  وزيرة  التجارة والصناعة المدير التنفيذى للجهاز،  بالموافقة على تخصيص مكان داخل معرض " تراثنا" لمشروع ابو تيج للسجاد اليدوى بقرية دوينه الغيط مركز أبو تيج بمحافظة أسيوط،  حتى يتم عرض ناتج المشروع فيه وتعريف الجميع بما تم عمله وانجازه .


واضاف   أن المشروع كان الهدف منه توفير 75 فرصة عمل بتسليم 75 نول للمستفيدات من المشروع  الا انه تم توفير 225 فرصة عمل حتى الان حيث أن كل نول يعمل عليه 3 افراد وبذلك تم توفير فرص عمل اكثر من المتوقع وان الناتج النهائى من السجاد رغم انه من مراحل التدريب اثناء المشروع الا انه يتمتع بجودة عالية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفعيل بروتوكول التعاون بين الحرف اليدوية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة

تحت رعاية الرئيس.. جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ينظم الدورة الثانية لمعرض تراثنا

محافظ قنا يبحث دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة في توفير فرص عمل للشباب

الحرف اليدوية تخاطب وزيرة التجارة والصناعة لتفعيل مذكرة جهاز تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة

50% خصم للعارضات.. وزيرة الصناعة تبحث مع محافظ جنوب سيناء إنشاء مناطق حرفية وتطوير أبو زنيمة

فودة وجامع يبحثان إنشاء مناطق صناعية وحرفية بجنوب سيناء

ترشيحاتنا

علي جمعة يوضح معنى قول الله : " وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا "

ذهول وصدمة.. رد فعل سما المصري عقب حبسها سنتين في التحريض على الفسق والفجور

3 مفاجآت قوية فى تعاقد بيراميدز مع رمضان صبحي .. تعرف عليها

بعد كشفها سر عدم الزواج.. منة شلبي تريند رقم 3 على اليوتيوب

موعد مباراة حرس الحدود والأهلي في الدوري

المنطقة السكنية.. سبب غير متوقع لـ سرعة نفاد شحن بطارية الهاتف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير .. ريهام سعيد تحتفل بمليون متابع بإطلالة جذابة

البيتزا تصيب بـ 4 أمراض قاتلة.. تعرف عليها

بعد عودته للتدريبات.. سعر ومواصفات سيارة محمود كهربا.. صور