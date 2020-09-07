أهم الأخبار .. الشرقية للدخان ترفع سعر بعض منتجاتها.. اليونان تعزز تواجدها العسكري .. والذهب يتراجع

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي :

الشرقية للدخان ترفع سعر بعض منتجاتها

اعتمد مجلس إدارة شركة الشرقية للدخان- ايسترن كومباني، لائحة الأسعار الجديدة، بزيادة سعر البيع للمستهلك لبعض منتجات الشركة من السيجار ودخان الشعر.. للمزيد اضغط هنا





اليابان: إعصار هايشن يخلف 50 مصابا و4 في عداد المفقودين

تسبب إعصار قوي ضرب جزيرة كيوشو الرئيسية جنوب غرب اليابان اليوم الاثنين في إصابة أكثر من 50 شخصا ، وانقطاع التيار الكهربائي وتعطيل وسائل النقل، بالاضافة إلى أربعة أشخاص في عداد المفقودين .. للمزيد اضغط هنا





اليونان تعزز من وجودها العسكري في المناطق الحدودية مع تركيا

أفادت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن السلطات اليونانية تعزز من وجودها في المناطق الحدودية قرب تركيا تحسبا لدفع تركيا لللاجئين لدخول الأراضي اليونانية.. للمزيد اضغط هنا





أحمد جعفر: ميدو سبب رحيلي عن الزمالك.. ورفضت التوقيع مع الأهلي

كشف أحمد جعفر مهاجم نادي الزمالك السابق عن سبب رحيله عن القلعة البيضاء، وسبب رفضه التوقيع مع الأهلي خلال عام 2013.. للمزيد اضغط هنا





مدير مكتب العربية في السودان يوضح آخر تطورات الوضع.. فيديو

قال سعد الدين حسن، مدير مكتب قناتي العربية والحدث بالخرطوم، إن منسوب المياه في السودان يعد من الأعلى من حيث الفيضانات على مدار التاريخ، كما أن منسوب المياه زاد عن منسوب أمس بما يقارب 2 سنتيمتر... للمزيد اضغط هنا





أمل مصر.. وزارة البترول تعلن أخبارًا سارة عن حقل ظهر





أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عن تفاصيل جديدة بخصوص حقل ظهر، وذلك خلال ترؤسه اعمال الجمعية العامة لكل من شركتي بتروشروق وشركة بتروبل لإعتماد نتائج الاعمال للعام المالى 2019/2020.. للمزيد اضغط هنا





الذهب يتراجع 7 جنيهات.. وعيار21 يسجل 841 جنيها للجرام





تراجعت أسعار الذهب في مصر في منتصف تعاملات اليوم الإثنين الموافق 7-9-2020، في محالات الصاغة بمتوسط بلغ 7 جنيهات مقارنة بما كان عليه سعر المعدن الأصفر أمس الأحد.. للمزيد اضغط هنا







