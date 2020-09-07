AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أهم الأخبار .. الشرقية للدخان ترفع سعر بعض منتجاتها.. اليونان تعزز تواجدها العسكري .. والذهب يتراجع

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 02:13 م
أهم الأخبار من صدى
أهم الأخبار من صدى البلد
Advertisements
نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي : 
الشرقية للدخان ترفع سعر بعض منتجاتها
اعتمد مجلس إدارة شركة الشرقية للدخان- ايسترن كومباني، لائحة الأسعار الجديدة، بزيادة سعر البيع للمستهلك لبعض منتجات الشركة من السيجار ودخان الشعر.. للمزيد اضغط هنا 

اليابان: إعصار هايشن يخلف 50 مصابا و4 في عداد المفقودين
تسبب إعصار قوي ضرب جزيرة كيوشو الرئيسية جنوب غرب اليابان اليوم الاثنين في إصابة أكثر من 50 شخصا ، وانقطاع التيار الكهربائي وتعطيل وسائل النقل، بالاضافة إلى أربعة أشخاص في عداد المفقودين .. للمزيد اضغط هنا

اليونان تعزز من وجودها العسكري في المناطق الحدودية مع تركيا
أفادت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن السلطات اليونانية تعزز من وجودها في المناطق الحدودية قرب تركيا تحسبا لدفع تركيا لللاجئين لدخول الأراضي اليونانية.. للمزيد اضغط هنا

أحمد جعفر: ميدو سبب رحيلي عن الزمالك.. ورفضت التوقيع مع الأهلي
كشف أحمد جعفر مهاجم نادي الزمالك السابق عن سبب رحيله عن القلعة البيضاء، وسبب رفضه التوقيع مع الأهلي خلال عام 2013.. للمزيد اضغط هنا

مدير مكتب العربية في السودان يوضح آخر تطورات الوضع.. فيديو
قال سعد الدين حسن، مدير مكتب قناتي العربية والحدث بالخرطوم، إن منسوب المياه في السودان يعد من الأعلى من حيث الفيضانات على مدار التاريخ، كما أن منسوب المياه زاد عن منسوب أمس بما يقارب 2 سنتيمتر... للمزيد اضغط هنا

أمل مصر.. وزارة البترول تعلن أخبارًا سارة عن حقل ظهر

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عن تفاصيل جديدة بخصوص حقل ظهر، وذلك خلال ترؤسه اعمال الجمعية العامة لكل من شركتي بتروشروق وشركة بتروبل لإعتماد نتائج الاعمال للعام المالى 2019/2020.. للمزيد اضغط هنا

الذهب يتراجع 7 جنيهات.. وعيار21 يسجل 841 جنيها للجرام

تراجعت أسعار الذهب في مصر في منتصف تعاملات اليوم الإثنين الموافق 7-9-2020، في محالات الصاغة بمتوسط بلغ 7 جنيهات مقارنة بما كان عليه سعر المعدن الأصفر أمس الأحد.. للمزيد اضغط هنا



Advertisements

ترشيحاتنا

هل تأخير الصلاة يحتاج إلى كفارة .. أمين الفتوى يجيب

رسائل مشفرة عبر الأفلام الإباحية.. تفاصيل مثيرة تظهر لأول مرة عن شبكة بن لادن الإرهابية

وفاة الفنانة عايدة كامل

مباراة الحسم .. تفاصيل الساعات الأخيرة في المقاصة قبل مواجهة الاتحاد بالدوري

لم يحلم به صاحبه.. حمام سباحة ضخم يظهر فجأة في حديقة منزل نتيجة للأمطار.. فيديو

شوبير: خبراء التحكيم اختلفوا حول صحة هدف وادي دجلة في الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بي واي دي تطرح byd tang 2020 كهربائية بالكامل .. فيديو وصور

بفستان قصير .. ريهام سعيد تحتفل بمليون متابع بإطلالة جذابة

البيتزا تصيب بـ 4 أمراض قاتلة.. تعرف عليها