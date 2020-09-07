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أخبار العالم

قرار أمريكا بوقف المساعدات لإثيوبيا بسبب سد النهضة يهدد بتعقيد المحادثات - افريكا ريبورت

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 02:03 م
بومبيو ونظيره الاثيوبي
بومبيو ونظيره الاثيوبي
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على صالح
حذر تقرير نشره موقع افريقي من أن قرار الولايات المتحدة بتعليق جزء من مساعدتها لـ إثيوبيا بشأن قضايا تتعلق بـ سد النهضة الكبير قد يؤدي إلى تعقيد المحادثات المقرر استئنافها في منتصف سبتمبر الجاري.

وجاء إعلان إدارة الرئيس الأمريكي ترامب في 1 سبتمبر عن وقف مساعداتها لـ إثيوبيا بقيمة 130 مليون دولار بعد أيام من زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للسودان في أول رحلة مباشرة من تل أبيب إلى الخرطوم.

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وعلى الرغم من وصول رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إلى العاصمة السودانية بعد وقت قصير من زيارة بومبيو، لم يتضح ما إذا كان الاثنان قد التقيا.

وكان بومبيو يقوم بزيارة السودان كجزء من جولته التي تستغرق خمسة أيام للضغط من أجل توثيق العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل، في أعقاب قرار الإمارات العربية المتحدة تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع القدس.

وظهرت قضية سد النهضة بشكل حتمي في اجتماعه مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الذي كانت إدارته تضغط من أجل إزالته من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب.

ووفقًا للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، فإن بومبيو وحمدوك "اتفقوا على أن التوصل إلى اتفاق متبادل المنفعة بين السودان وإثيوبيا ومصر بشأن ملء سد النهضة الإثيوبي الكبير أمر بالغ الأهمية للاستقرار الإقليمي.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان منفصل، إن قرارها بوقف بعض مساعداتها لإثيوبيا جاء بناءً على مخاوفها بشأن "القرار الأحادي الجانب الذي اتخذته البلاد بالبدء في ملء السد قبل التوصل إلى اتفاق وجميع إجراءات السلامة اللازمة للسد."

وقال سفير إثيوبيا لدى واشنطن فيتسوم أريجا لصحيفة فاينانشيال تايمز: "نأمل ألا تتضرر العلاقات الدبلوماسية التي استمرت 117 عامًا بسبب قضية لا علاقة لها بالبلدين"

وحسب العديد من التغريدات التي نُشرت في 31 أغسطس و 1 سبتمبر، قال السفير فيتسوم إن إثيوبيا طلبت تفسيرًا وقيل لها "إن المشكلة هي توقف مؤقت". 

وحسب الموقع أفريقيا ريبورت، فقد يكون لقرار ترامب تعليق جزء من المساعدة الأمريكية لإثيوبيا تداعيات في الداخل والخارج ، لكن تداعياته الأكثر إلحاحًا ستتضح عندما تستأنف محادثات سد النهضة في منتصف سبتمبر الجاري.

ويمكن أن يسمم العملية التي يتوسط فيها الاتحاد الأفريقي، حيث ستنظر إثيوبيا بلا شك إلى التوقيت والضغط الإضافي من أجل موافقتها على مطالب القاهرة على أنه إهانة للمحادثات، حسب التقرير

كما يرجع الموقع الافريقي أن السبب الرئيسي لإثيوبيا في عدم توقيع اتفاقية صاغتها الولايات المتحدة في فبراير، أنها أشارت إلى انحيازها لمصر. 

ويشير التقرير إلى أن القاهرة ستنتظر لترى ما إذا كان انخفاض المساعدات الأمريكية سيلعب دورًا ما في تليين موقف رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بشأن هذه القضية.

وبالإضافة إلى سد النهضة، والآن توقف المساعدة، يتعامل أبي أحمد رئيس الحكومة الاثيوبية أيضًا مع انتخابات انفصالية وشيكة في تيجرو واضطرابات في أوروميا ومناطق أخرى.

ومع ذلك ، يبدو أن تغريدات السفير فيتسوم تشير أيضًا إلى تحدي إثيوبيا المستمر لدعم الولايات المتحدة لموقف مصر من سد النهضة. في 31 أغسطس، على سبيل المثال، تابع تغريدة حول تعليق المساعدة بعلاقة أخرى مع رابط إلى الموقع الإلكتروني لجمع التبرعات سد النهضة.

وفي الوقت نفسه ، في الوقت الذي قتلت فيه مياه الفيضانات القياسية في الخرطوم 90 شخصًا على الأقل وأثرت على أكثر من 600 ألف شخص منذ أواخر يوليو ، تم التأكيد مرة أخرى على موقف إثيوبيا بأن سد النهضة سيساعد في السيطرة على الفيضانات الموسمية في دول المصب.

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