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محافظات

إزالة 25 حالة تعد على أراضي وأملاك الدولة في كفر الزيات.. صور

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 02:08 م
صدى البلد
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أحمد على

تمكن مجلس مدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية بالاشتراك والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، من إزالة 25 حالة تعد ومخالفات بناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بنطاق المركز.

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وقال محمد فرحات رئيس مدينة كفرالزيات، اليوم الاثنين، أن تلك الإزالات شملت، عدد 7 قرارات إزالة على المبانى المخالفة بمساحة 4780 متر بقرى الدلجمون وقصر نصر الدين ودلبشان، .

كما رفع 9 قرارات إزالة على أملاك الطرق والزراعة، و9 قرارات إزالة تعديات على أملاك النيل بقرى أبيج وكوم العرب وبنوفر.

وأوضح رئيس المدينة، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب المخالفات، وتحويل تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية .


إزالة 25 حالة تعد على أراضي وأملاك الدولة في كفر الزيات.. صور
إزالة 25 حالة تعد على أراضي وأملاك الدولة في كفر الزيات.. صور
إزالة 25 حالة تعد على أراضي وأملاك الدولة في كفر الزيات.. صور
إزالة 25 حالة تعد على أراضي وأملاك الدولة في كفر الزيات.. صور
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