وزير الصحة اللبناني: وضع وباء كورونا دقيق ويتطلب وعيا مجتمعيا وعدم استهانة

أكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أن الوضع الخاص بوباء كورونا في لبنان يتسم بالدقة ويتطلب الوعي التام من قبل كافة المواطنين، داعيا جميع اللبنانيين إلى أخذ الأمور بجدية وعدم الاستهانة بالوباء والإجراءات والتدابير الوقائية، والتجاوب مع تعليمات وزارة الصحة والتقيد بوضع الكمامات.





وقال الوزير حمد حسن، في تصريحات له اليوم الاثنين:إن هناك إصابات كثيرة بفيروس كورونا سُجلت في الآونة الأخيرة وكذلك الارتفاع الملحوظ في عدد المتوفين جراء الوباء، الأمر الذي يستدعي أخذ الإجراءات الاحترازية والوقائية على محمل الجد حرصا على السلامة العامة.





وأضاف: "كل قوانين التعبئة العامة والطوارئ ليست بأهمية الالتزام المجتمعي بالإجراءات الوقائية على نحو جاد. يجب أن نكون مسئولين عن حياة أحبائنا وألا ننقل إليهم العدوى، ومن هنا تأتي أهمية التوعية المجتمعية حتى نتشارك في المواجهة".





وشدد على أن التكامل بين القطاعين العام والخاص ضروري ويساهم في الحد من تفشي الوباء، مُثمنا التعاون بين المستشفيات الخاصة والحكومية وتحملهم المسئولية في سبيل مساندة المجتمع في مواجهة الواقع الوبائي، وقيام المستشفيات برفع الجاهزية الخاصة بها لاسيما على صعيد أسرة العناية المركزة والأسرة العادية لاستقبال المصابين بوباء كورونا.



