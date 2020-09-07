AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تحت ملابسه.. الأمن يضبط مسافرا في مطار القاهرة حاول تهريب دولارات ويورو

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 02:11 م
صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
Advertisements
نورهان خفاجي


ضبطت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب نقد أجنبى يقدر بقيمة 12 ألف دولار و 3 آلاف يورو، مع راكب مسافر إلى دولة الإمارات، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله. 

أثناء إنهاء إجراءات الركاب المسافرين على رحلة الخطوط الإماراتية المتجهة إلى دبي، اشتبهت الخدمة المعنية في أحد الركاب المسافرين وبالتفتيش على جهاز كشف الأجسام عثر بين طيات ملابسه الذي يرتديها على مبلغ مالي يقدر بقيمة 12 ألف دولار و 3 آلاف يورو، مخالفا بذلك قانون النقد المصري. 

وأمر اللواء حسين منيع، مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولي، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، يأتي ذلك في إطار جهود سلطات الأمن بوزارة الداخلية، لمكافحة جرائم التهريب بشتى صورها وضبط مرتكبيها والقائمين عليها، عبر المطارات المصرية.

وتقوم سلطات الأمن في مطار القاهرة الدولي خاصة والمطارات المصرية عامة بالتعاون مع كافة الأجهزة، بجهود مكثفة خلال تلك الفترة في ظل انتشار جائحة كورونا الوبائية، لتسهيل إنهاء إجراءات المسافرين داخل المطارات المصرية، فضلا عن إحباط كافة قضايا التهريب المختلفة مع الركاب المسافرين إلى دول الخارج، وإثبات قدرتها الأمنية في كشف جميع الوسائل غير التقليدية للمهربين عبر المطارات المصرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمن مطار القاهرة يحبط محاولتين تهريب نقد أجنبى مع راكبين مصريين

الأمن يضبط قطعتي حشيش مخدر بحوزة راكب في مطار القاهرة.. صور

حركة مطار القاهرة.. تسيير 137 رحلة جوية لنقل 13 ألف راكب.. ضبط مستحضرات تجميل بقيمة ربع مليون جنيه مهربة من دبى مع راكب مصري.. الأمن يضبط «حشيش» في حقيبة مسافر

ترشيحاتنا

وصول جثمان الفنانة عايدة كامل إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة "فيديو وصور"

بعد رحيل عايدة كامل.. معلومات لا تعرفها عنها

أزمات مستمرة ورحيل حتمي.. مدرب أهلي جدة يرفض استمرار يوسف البلايلي مع الفريق

اللجنة الأولمبية تصدم الجبلاية: انتخابات نوفمبر 2020 باطلة

محامي سما المصري: موكلتي لم تحرض على الدعارة.. وسنطعن على حبسها أمام النقض

سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين 7-9-2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بي واي دي تطرح byd tang 2020 كهربائية بالكامل .. فيديو وصور

بفستان قصير .. ريهام سعيد تحتفل بمليون متابع بإطلالة جذابة

البيتزا تصيب بـ 4 أمراض قاتلة.. تعرف عليها