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برلمان

نائبة: قوانين المحليات والإيجار القديم والأحوال الشخصية على رأس أولويات البرلمان الجديد

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 01:59 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى

قالت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إن البرلمان المقبل سيقع على عاتقه عدد من القوانين المهمة التى تمس حياة الشارع المصرى، والتى لم يصدرها البرلمان الحالى.


وأشارت متى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أهم هذه القوانين هو قانون المحليات وقانون الإيجار القديم وقانون الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى قوانين تخص الصناعة لجذب المستثمرين ، خاصة أن هناك مشاكل فى المدن الصناعية تتمثل فى ارتفعار اسعار البنية التحتية للمصانع من كهرباء وغاز.


كان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أعلن يوم الاثنين الموافق 24 أغسطس الماضي فض دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب.


ووافق المجلس على عدد (233) مشروع قانون قدمت من الحكومة وعشر أعضاء بإجمالى عدد مواد بلغ (2490) مادة كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية في كافة المجالات، خلال دور الانعقاد الخامس.


وفي مجال طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، بلغ عدد طلبات الإحاطة في هذا الدور نحو (4064) طلبًا، تم الرد على جزء منها شفاهة بالجلسة العامة والباقى تم الرد عليه كتابيا، كما تدارست اللجان النوعية نحو (1530) طلب إحاطة كما نظر المجلس عددا من البيانات العاجلة بلغت نحو (156) بيانًا عاجلًا في شتى المجالات.


وفي مجال الأسئلة أوضح التقرير أنه تم توجيه نحو (646) سؤالا، أجابت الحكومة عن بعضها، بالجلسة العامة وتم الرد كتابيا من جانب الحكومة على أغلب الأسئلة المتبقية.


وفي مجال المناقشة العامة بلغ عدد طلبات المناقشة العامة التى ناقشها المجلس هذا الدور (92) طلبا.


وفيما نظر المجلس  في مجال الاقتراح برغبة  (743) اقتراحًا برغبة مقدمة من حضراتكم فى شتى المجالات 1530￼￼، وناقش 156￼￼￼￼  من البيانات العاجلة.
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