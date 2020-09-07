AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

مواصفات وأسعار ميتسوبيشي اكليبس 2020 mitsubishi eclipse.. صور

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 05:02 م
ميتسوبيشي اكليبس
ميتسوبيشي اكليبس 2020 mitsubishi eclipse
Advertisements
اشرف عطية
يبحث عشاق السيارات في مصر عن مواصفات وأسعار الموديلات الجديدة في السوق المصري خصوصا راغبي الشراء فقرار شراء سيارة جديدة ليس سهلا في ظل تنوع الماركات والموديلات . 

وفي هذا السياق نستعرض مواصفات وأسعارميتسوبيشي اكليبس 2020 mitsubishi eclipse اليوم في مصر . 

تأتي ميتسوبيشي اكليبس 2020 mitsubishi eclipse بمحرك 4 أسطوانات 1500 سي سي تيربو 150 حصان و المحرك متصل بفتيس أوتوماتيك CVT مكون من 8 سرعات .

ميتسوبيشي اكليبس 2020 mitsubishi eclipse تأتي بجنوط اسبور قياس 18 او 16 انش و بها العديد من المواصفات الترفيهية ابرزها فوانيس ليد مدعمة بضوء نهاري و فوانيس شبورة و نظام آبل كاري بلاي و أندرويد  أوتو.

ميتسوبيشي اكليبس 2020 mitsubishi eclipse بها طارة مالتي فانكشن (متعددة الوظائف) و بها ايضا شاشة تاتش قياس 7 انش و تدعم خاصية  تشغيل وإيقاف  السيارة عن طريق المفتاح .

تأتي السيارة ميتسوبيشي اكليبس 2020 mitsubishi eclipse بالعديد من وسائل الأمان ابرزها نظام تنبيه حركة المرور ، وكاميرا 360 درجة  بالإضافة إلى حساسات للركن و قفل مركزي و 7 وسائد هوائية و نظام فرامل ABS وتبلغ مساحة التخزين الخلفية للسيارة 378 لتر . 

سعر ميتسوبيشي اكليبس 2020 mitsubishi eclipse
تبدأ اسعار ميتسوبيشي اكليبس 2020 mitsubishi eclipse من 380.000 جنيه حتي 480.000 جنيه
مواصفات وأسعار ميتسوبيشي اكليبس 2020 mitsubishi eclipse.. صور
مواصفات وأسعار ميتسوبيشي اكليبس 2020 mitsubishi eclipse.. صور
مواصفات وأسعار ميتسوبيشي اكليبس 2020 mitsubishi eclipse.. صور
مواصفات وأسعار ميتسوبيشي اكليبس 2020 mitsubishi eclipse.. صور
مواصفات وأسعار ميتسوبيشي اكليبس 2020 mitsubishi eclipse.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميتسوبيشي mitsubishi تطرح عرضا جديدا على سيارتها في مصر

تبدأ بسعر 380 ألف جنيه.. ميتسوبيشي إكليبس تنافس هيونداي توسان وكيا سبورتاج

شاهد .. مواصفات بي واي دي byd s5 2020 الجديدة في مصر

مواصفات ميتسوبيشي اكسباندر mitsubishi xpander 2020.. صور

أسعار ومواصفات أشهر 6 سيارات يابانية جديدة في مصر .. صور

مواصفات وأسعار سيارات شيفرولية chevrolet اليوم في مصر .. صور

ترشيحاتنا

فضيحة تضرب منتخب إنجلترا خلال منافسات أمم أوروبا

ضرب الحكم بالكورة| القصة الكاملة لاستبعاد ديوكوفيتش من بطولة أمريكا المفتوحة.. فيديو

بعد عودته للتدريبات.. سعر ومواصفات سيارة محمود كهربا.. صور

جدل الـ VAR.. أحمد حسن: هدف وادي دجلة في الأهلي صحيح

الشرقية للدخان ترفع سعر بعض منتجاتها

بعد رصد شكاوى على فيسبوك| الداخلية تزف بشرى للمترددين على وحدات المرور|شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار ميتسوبيشي اكليبس 2020 mitsubishi eclipse.. صور

بعد جلسة تصوير حمام السباحة .. 10 إطلالات مثيرة للجدل لـ رانيا يوسف في الصيف

لن تتوقع.. سعر جاكيت محمد رمضان في مؤتمر كليب يا حبيبي