مواصفات وأسعار ميتسوبيشي اكليبس 2020 mitsubishi eclipse.. صور

يبحث عشاق السيارات في مصر عن مواصفات وأسعار الموديلات الجديدة في السوق المصري خصوصا راغبي الشراء فقرار شراء سيارة جديدة ليس سهلا في ظل تنوع الماركات والموديلات .
وفي هذا السياق نستعرض مواصفات وأسعارميتسوبيشي اكليبس 2020 mitsubishi eclipse اليوم في مصر .
تأتي ميتسوبيشي اكليبس 2020 mitsubishi eclipse بمحرك 4 أسطوانات 1500 سي سي تيربو 150 حصان و المحرك متصل بفتيس أوتوماتيك CVT مكون من 8 سرعات .
ميتسوبيشي اكليبس 2020 mitsubishi eclipse تأتي بجنوط اسبور قياس 18 او 16 انش و بها العديد من المواصفات الترفيهية ابرزها فوانيس ليد مدعمة بضوء نهاري و فوانيس شبورة و نظام آبل كاري بلاي و أندرويد أوتو.
ميتسوبيشي اكليبس 2020 mitsubishi eclipse بها طارة مالتي فانكشن (متعددة الوظائف) و بها ايضا شاشة تاتش قياس 7 انش و تدعم خاصية تشغيل وإيقاف السيارة عن طريق المفتاح .
تأتي السيارة ميتسوبيشي اكليبس 2020 mitsubishi eclipse بالعديد من وسائل الأمان ابرزها نظام تنبيه حركة المرور ، وكاميرا 360 درجة بالإضافة إلى حساسات للركن و قفل مركزي و 7 وسائد هوائية و نظام فرامل ABS وتبلغ مساحة التخزين الخلفية للسيارة 378 لتر .
سعر ميتسوبيشي اكليبس 2020 mitsubishi eclipse
تبدأ اسعار ميتسوبيشي اكليبس 2020 mitsubishi eclipse من 380.000 جنيه حتي 480.000 جنيه .