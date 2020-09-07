مواصفات وأسعار ميتسوبيشي اكليبس 2020 mitsubishi eclipse.. صور

وفي هذا السياق نستعرض مواصفات وأسعار ميتسوبيشي اكليبس 2020 mitsubishi eclipse اليوم في مصر .

تأتي ميتسوبيشي اكليبس 2020 mitsubishi eclipse بمحرك 4 أسطوانات 1500 سي سي تيربو 150 حصان و المحرك متصل بفتيس أوتوماتيك CVT مكون من 8 سرعات .





ميتسوبيشي اكليبس 2020 mitsubishi eclipse تأتي بجنوط اسبور قياس 18 او 16 انش و بها العديد من المواصفات الترفيهية ابرزها فوانيس ليد مدعمة بضوء نهاري و فوانيس شبورة و نظام آبل كاري بلاي و أندرويد أوتو.





ميتسوبيشي اكليبس 2020 mitsubishi eclipse بها طارة مالتي فانكشن (متعددة الوظائف) و بها ايضا شاشة تاتش قياس 7 انش و تدعم خاصية تشغيل وإيقاف السيارة عن طريق المفتاح .



