AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

سرقة مجوهرات هيفاء وهبي.. اقتحام فيلا عادل إمام.. سرقة 70 ألف جنيه من فيلا أصالة.. فنانون يتعرضون للسرقة

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 04:36 م
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
Advertisements
عمر صبحي
تعرض كثير من الفنانين للسرقة بأشكالها المختلفة، وآخرهم هيفاء وهبي التي تعرضت لحادث سرقة 14 قطعة من مجوهراتها الثمينة.. ومن خلال التقرير التالي نرصد ابرز الفنانين الذين تعرضوا للسرقة. 

1 هيفاء وهبي 
تعرضت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي للسرقة، وطلبت من  متابعيها مساعدتها في العثور على مجوهراتها المسروقة، بنشر صورة للمسروقات عبر خاصية ستوري بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وكتبت هيفاء وهبي: "إذا حدا شاف هالخاتم، أو جرب ينباع لحدا بليز يبلغني، هيدا من ضمن قطع ضاعوا مني من سنة تقريبًا، بس هلا صرت متأكدة إنه مسروق 14 قطعة، لو حدا اشتراه من السارق بليز يبلغني على الدايركت، ووعد مني لن أذكر أسماء، شكرًا".

وعلقت على صورة أخرى تكشف عن طقم المجوهرات المسروق: "وهيدا الحلق كمان نفس الموضوع، اللي شافه يبلغني على الدايركت، بليز ما حدا يشتري مجوهرات مسروقة".

2 عادل إمام 
اقتحم عامل فيلا عادل إمام في المنصورية لسرقتها، ولكن تمكن الأمن من الإمساك به وابلغ  الشرطة، واعترف العامل امام مباحث "كرداسه" بأنه قفز من "السور" لسرقة الفيلا.

3 أصالة و طارق العريان 
تعرض كلا من المخرج طارق العربان والفنانة أصالة وقت زواجهما لسرقة مبلغ وقدره 70 الف جنيه من "فيلتهم" وحرر "العريان" بلاغ للشرطة ضد عاملين وسائق يتهمهم بسرقة المبلغ، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اعترافو المتهمين بارتكابهم للواقعة.

4 سمية الخشاب 
تعرضت الفنانة سمية الخشاب لسرقة عقد "الماس" و خواتم تقدر ثمنها مليون جنية واتهمت "سمية" خادمها " الفلبيني" بالسرقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كنا متجوزين.. مدير الأعمال السابق لـ هيفاء وهبي يكشف الارتباط الحقيقى بينهما.. فيديو

على غرار الخطيب.. سرقة فيلا رئيس اتحاد اليد بمدينة أكتوبر

محمد رشاد ومى حلمى الأحدث.. تعرف على أشهر حالات الطلاق والانفصال بالوسط الفنى

9 فنانين زواج على ورقة طلاق.. مي حلمي ومحمد رشاد الأحدث.. سمية الخشاب تنفصل عن أحمد سعد بعد خلاف مادى ومعنوى .. وياسمين عبد العزيز وأصالة وأنغام الأبرز

عدوى سرقة الرياضيين.. السطو على منزل سائق فورمولا

منوم فى العصير .. سيدة تستدرج راغبى المتعة الحرام لسرقة أموالهم ومتعلقاتهم بالأميرية

ترشيحاتنا

الشرقية للدخان ترفع سعر بعض منتجاتها

الأطعمة البيضاء سر قوة جهاز المناعة .. إليك أقوى 5 أنواع

ضد خصمه بايدن .. ترامب لن يفوز بالسباق الرئاسي إلا بشرط وحيد «تقرير»

ابن فريدة سيف النصر يتعرض لحادث أليم في الساحل الشمالي

البيتزا تصيب بـ 4 أمراض قاتلة.. تعرف عليها

ضرب الحكم بالكورة| القصة الكاملة لاستبعاد ديوكوفيتش من بطولة أمريكا المفتوحة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد جلسة تصوير حمام السباحة .. 10 إطلالات مثيرة للجدل لـ رانيا يوسف في الصيف

لن تتوقع.. سعر جاكيت محمد رمضان في مؤتمر كليب يا حبيبي

حكاية مرسيدس mercedes g class من سيارة للعسكريين فقط إلى المشاهير