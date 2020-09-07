سرقة مجوهرات هيفاء وهبي.. اقتحام فيلا عادل إمام.. سرقة 70 ألف جنيه من فيلا أصالة.. فنانون يتعرضون للسرقة

تعرض كثير من الفنانين للسرقة بأشكالها المختلفة، وآخرهم هيفاء وهبي التي تعرضت لحادث سرقة 14 قطعة من مجوهراتها الثمينة.. ومن خلال التقرير التالي نرصد ابرز الفنانين الذين تعرضوا للسرقة.





1 هيفاء وهبي

تعرضت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي للسرقة، وطلبت من متابعيها مساعدتها في العثور على مجوهراتها المسروقة، بنشر صورة للمسروقات عبر خاصية ستوري بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





وكتبت هيفاء وهبي: "إذا حدا شاف هالخاتم، أو جرب ينباع لحدا بليز يبلغني، هيدا من ضمن قطع ضاعوا مني من سنة تقريبًا، بس هلا صرت متأكدة إنه مسروق 14 قطعة، لو حدا اشتراه من السارق بليز يبلغني على الدايركت، ووعد مني لن أذكر أسماء، شكرًا".





وعلقت على صورة أخرى تكشف عن طقم المجوهرات المسروق: "وهيدا الحلق كمان نفس الموضوع، اللي شافه يبلغني على الدايركت، بليز ما حدا يشتري مجوهرات مسروقة".





2 عادل إمام

اقتحم عامل فيلا عادل إمام في المنصورية لسرقتها، ولكن تمكن الأمن من الإمساك به وابلغ الشرطة، واعترف العامل امام مباحث "كرداسه" بأنه قفز من "السور" لسرقة الفيلا.





3 أصالة و طارق العريان

تعرض كلا من المخرج طارق العربان والفنانة أصالة وقت زواجهما لسرقة مبلغ وقدره 70 الف جنيه من "فيلتهم" وحرر "العريان" بلاغ للشرطة ضد عاملين وسائق يتهمهم بسرقة المبلغ، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اعترافو المتهمين بارتكابهم للواقعة.





4 سمية الخشاب