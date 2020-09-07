عرض مسرحية "خارج المجموع" ضمن مبادرة المؤلف مصرى.. الخميس





تنطلق ثانى فعاليات ملتقى مبادرة "المؤلف مصرى" بالعرض المسرحى "خارج المجموع" فى الثامنة من مساء أيام الخميس والجمعة والسبت ١٠ و١١ و١٢ سبتمبر الجارى، على مسرح بيرم التونسي بالأسكندرية .





الملتقى يقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وإشراف قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، تقدمه فرقة مسرح الإسكندرية، التابعة للبيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار .





العرض من انتاج فرقة مسرح الاسكندرية برئاسة المخرج محمد مرسى، ويعيش جمهور الأسكندرية لمدة ٤٥ دقيقة مع عرض واقعي يتناول مشكلة التنمر والحكم على الآخر داخل المجتمع وأثر ذلك على الآخر حتى لو كان على سبيل المزاح .



