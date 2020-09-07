برلمانية: تحويل سيارات الوقود للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء يحمي البيئة من التلوث

قالت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن وزيرة الصناعة سبق أن حضرت الى البرلمان وتحدثت عن التيسيرات المقدمة للمواطنين بشان تحويل سيارت الوقود إلى سيارات تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء.





وأشارت متى في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن من المقرر أن تكون هناك تيسيرات للسيارات القديمة التى مضى عليها أكثر من 20 عامًا وسيتم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء.







وتابعت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان: "تحويل سيارات الوقود للعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء سيساهم فى حماية البيئة من التلوث، ويحدث تنمية حقيقية"، مؤكدة ان التسهيلات التى قدمتها الحكومة للمتقدمين لتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعى ستشجع المواطنين على تحويل سياراتهم الوقود للعمل بالغاز والكهرباء وبمميزات أعلى.