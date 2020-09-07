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برلمان

برلمانية: تحويل سيارات الوقود للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء يحمي البيئة من التلوث

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 03:07 م
النائبة ايفلين متى،
النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان
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معتز الخصوصى
قالت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن وزيرة الصناعة سبق أن حضرت الى البرلمان وتحدثت عن التيسيرات المقدمة للمواطنين بشان تحويل سيارت الوقود إلى سيارات تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء.

وأشارت متى في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن من المقرر أن تكون هناك تيسيرات للسيارات القديمة التى مضى عليها أكثر من 20 عامًا وسيتم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء.

وتابعت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان: "تحويل سيارات الوقود للعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء سيساهم فى حماية البيئة من التلوث، ويحدث تنمية حقيقية"، مؤكدة ان التسهيلات التى قدمتها الحكومة للمتقدمين لتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعى ستشجع المواطنين على تحويل سياراتهم الوقود للعمل بالغاز والكهرباء وبمميزات أعلى.

وكان قد تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة من جانب مختلف الجهات المعنية لاستخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل للسيارات والمركبات وذلك تعظيمًا لما تمتلكه الدولة من ثروات وموارد طبيعية تزخر بها، وسعيًا لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، فى تقرير استعرضه رئيس الوزراء أن الغاز الطبيعى المستخدم كوقود بديل للسيارات غاز موفر واقتصادى، حيث يصل سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعى إلى 3.5 جنيه حاليًا، بينما يبلغ سعر لتر البنزين "80" 6.25 جنيه، وبنزين "92" 7.5 جنيه للتر، مشيرًا إلى أنه فى حالة استخدام المواطن للغاز الطبيعى فى سيارته، فإنه يمكن له تحقيق وفر يصل إلى حوالى 825 جنيهًا شهريًا عندما يكون متوسط استهلاك اليومى 10 لترات بنزين "80"، بينما يصل معدل التوفير لحوالى 1200 جنيه شهريًا فى حالة استخدام بنزين "92"، وبالتالى يمكن للعميل استرداد قيمة التحويل من مبلغ التوفير فى استخدام الغاز الطبيعى خلال فترة من 3 إلى 6 أشهر عند معدل الاستهلاك المتوسط، علمًا بأنه كلما زاد معدل الاستهلاك اليومى من البنزين قلت فترة الاسترداد، مضيفًا أن الاحصائيات الدولية أشارت إلى ارتفاع عدد السيارات العاملة بالغاز الطبيعى فى العالم إلى أكثر من 28.5 مليون سيارة ومركبة مؤخرًا.

وتطرق الوزير إلى التسهيلات التى يتم تقديمها للعملاء فيما يتعلق بسداد قيمة التحويل، مشيرًا إلى أنه يوجد انظمة للتقسيط بدون مقدم وبدون فوائد، من خلال إجراءات تعاقد مبسطة مثل صورة البطاقة الشخصية ورخصة السيارة وايصال حديث "كهرباء – غاز – مياه"، مضيفًا أنه يتم منح هدايا فورية للعملاء عند السداد النقدى.
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