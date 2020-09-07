AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

جاهلا بصفات الرجولة.. شاب يعتدي على مُسنة بسبب لهو الأطفال في سوهاج

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 03:13 م
ضبط
ضبط
Advertisements
قسم المحافظات
تربينا على احترام الأكبر منا سنا، كما اعتاد الرجال على احترام النساء وعدم رفع ايدي أحدهم على احدهن بالضرب، وذلك لمخالفته قانون الرجولة بصعيد مصر، ولكننا في ٢٠٢٠ اعتادنا سماع تعدي الأزواج على زوجاتهم، والشباب على اشقاءهم من الفتيات، وإنما لم تعتاد آذاننا على سماع تلك الانباء التي يتعدى فيها شاب ثلاثيني على سيدة خمسينية، لسوء التفاهم بينهما.

وكما أننا تربينا على احترام الجيران تنفيذًا لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم، والأن أصبح الجار يتعدى على جارته المُسنة بالضرب المُبرح الذي من الممكن أن يؤدي إلى الوفاة.

القصة بدات عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مركز شرطة البلينا، يُفيد بورود بلاغًا بنشوب مُشاجرة بدائرة المركز، ووجود مُصابة.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة "سميرة. ع. ع"، ٥٢ عامًا، ربة منزل، تُقيم بدائرة مركز البلينا، مُصابة بجرح رضي بفروة الرأس، وتم نقلها لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وبسؤال المُصابة اتهمت "محمد. ن. ا"، ٣٦ عامًا، عامل، يُقيم بذات الناحية، بالتعدي عليها بالضرب واحداث إصابتها، وأن ذلك اثر خلافات الجيرة بينهما بسبب لهو الأطفال.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يحدث في البلينا سوهاج.. إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة

بسبب لهو الأطفال.. إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بسوهاج

إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

استخدم فيها الرصاص.. إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسوهاج

زوجة تبرح زوجها ضربًا إثر مشاجرة زوجية بينهما في سوهاج

ترشيحاتنا

الذهب يتراجع 7 جنيهات.. وعيار21 يسجل 841 جنيها للجرام

الحب الوحيد في حياتي.. ساموزين يهنئ ابنته ألكسندرا بعيد ميلادها

رسائل مشفرة عبر الأفلام الإباحية.. تفاصيل مثيرة تظهر لأول مرة عن شبكة بن لادن الإرهابية

رفضوا الإنقاذ.. انتحار 3 شباب غرقا في البحر بسبب لعبة

مواصفات وأسعار كيا بيجاس 2020 kia pegas اليوم في مصر .. صور

عايدة كامل في حوار سابق: كنت بطلة لفرقة إسماعيل ياسين وعمري 15 عاما

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلاسيكي وسواريه.. ابنة أصالة برفقة رضوى الشربيني بإطلالات جذابة

مواصفات وأسعار كيا بيجاس 2020 kia pegas اليوم في مصر .. صور

الأطعمة البيضاء سر قوة جهاز المناعة .. إليك أقوى 5 أنواع