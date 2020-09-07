جاهلا بصفات الرجولة.. شاب يعتدي على مُسنة بسبب لهو الأطفال في سوهاج

تربينا على احترام الأكبر منا سنا، كما اعتاد الرجال على احترام النساء وعدم رفع ايدي أحدهم على احدهن بالضرب، وذلك لمخالفته قانون الرجولة بصعيد مصر، ولكننا في ٢٠٢٠ اعتادنا سماع تعدي الأزواج على زوجاتهم، والشباب على اشقاءهم من الفتيات، وإنما لم تعتاد آذاننا على سماع تلك الانباء التي يتعدى فيها شاب ثلاثيني على سيدة خمسينية، لسوء التفاهم بينهما.





وكما أننا تربينا على احترام الجيران تنفيذًا لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم، والأن أصبح الجار يتعدى على جارته المُسنة بالضرب المُبرح الذي من الممكن أن يؤدي إلى الوفاة.





القصة بدات عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مركز شرطة البلينا، يُفيد بورود بلاغًا بنشوب مُشاجرة بدائرة المركز، ووجود مُصابة.





وبالانتقال والفحص تبين إصابة "سميرة. ع. ع"، ٥٢ عامًا، ربة منزل، تُقيم بدائرة مركز البلينا، مُصابة بجرح رضي بفروة الرأس، وتم نقلها لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج اللازم.





وبسؤال المُصابة اتهمت "محمد. ن. ا"، ٣٦ عامًا، عامل، يُقيم بذات الناحية، بالتعدي عليها بالضرب واحداث إصابتها، وأن ذلك اثر خلافات الجيرة بينهما بسبب لهو الأطفال.





حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات