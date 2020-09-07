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الزراعة: نعمل على تحقيق الأمن الغذائي للمواطن.. فيديو

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 03:08 م
صدى البلد
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قسم التوك شو
قال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، إن القطاع الزراعي من أهم قطاعات مصر، بمثابة الدرجة الأولي، لإنتاج الغذاء للمواطنين المصريين، من أجل تحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري، منوها على أنه يعمل علي تقليل الكميات المستوردة، من المحاصيل الإستراتيجية.

وأشار علاء عزوز، خلال مداخلته الهاتفية  على فضائية "اكسترا نيوز"، إلي أن القطاع الزراعي تحت إطار خطة ممنهجة، طبقا لرؤية مصر وايضا التنمية الإستراتيجية المستدامة 2030، التي لديها العديد من المحاور، أهمها الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، المحافظة على الموارد المائية، وتنمية المحاصيل الحقلية، سواء كانت حبوب أو محاصيل زيتية أو الياف.

وأضاف رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أننا نهتم بتطوير إنتاجية وزيادة جودة المحاصيل الجسمانية، بكل أنواعها كالفواكه والخضراوات، ويتم أيضا الاهتمام بالثروة الحيوانية والسمكية، يتم تحقيق أعلى عائد اقتصادي ممكن من وحدتي الأرض والمياه، مضيفا اننا نعمل على تحقيق الكثير من الأهداف لـ 2030 للتنمية الزراعية، مع أهداف الأمم المتحدة.

وأوضح "عزوز"، أننا جميعا لدينا هدف أساسي نسعى لتحقيقه، وهو زيادة القيمة المضافة من الإنتاج الزراعي، مؤكدا أن لدينا خطة لزيادة لعائد الإنتاج، كما أنها تعملعلى  تحسين دخل المزارع المصري وتوفير فرص عمل من خلال الصناعات القائمة على المشروعات الزراعية، مضيفا أننا نعمل على خلق مجتمعات عمرانية جديدة، تتوافر فيه كل سبل العيش والخدمات، عن طريق مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان.
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