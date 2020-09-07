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توك شو

تينيت.. الأمريكيون يدفعون 20 مليون دولار في 5 أيام.. لهذا السبب

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 03:40 م
فيلم تينيت
فيلم تينيت
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فرح علاء الخولي
عرضت قناة "يورو نيوز"، مقطع فيديو من فيلم "تينيت" الذي حقق 20 مليون دولار خلال 5 أيام في أمريكا الشمالية، وفقا لما أفادت شركة "إكزيبيتور ريليشنز" المتخصصة، علمًا أنه أول إنتاج هوليوودي ضخم منذ ستة أشهر ويبدأ عرضه قاعات السينما في هذه الظروف التي تعاني صعوبة في العودة إلى وضعها الطبيعي بعدما أثرت عليها جائحة كوفيد-19 سلبًا.

وأوضحت "يورو نيوز" أن هذا المبلغ كان يمكن يشكل قلقًا للشركة الموزعة "وورنر براذرز" في الأوضاع الطبيعية، خصوصا وأن الشركة تراهن على بدء عرض هذا الفيلم الذي بلغت تكلفة إنتاجه نحو 200 مليون دولار، وصوّر في سبع دول.

ورأت الشركة في بيان أن الوضع لا يسمح "لمقارنة نتائج حققها فيلم بدأ عرضه خلال جائحة"، إذ خفضت دور السينما قدرتها الاستيعابية بسبب كوفيد-19. وتعوّل "وورنر براذرز" على الاستفادة بأكبر قدر ممكن من عطلة عيد العمال في الولايات المتحدة من 5 إلى 7 سبتمبر الجاري.

وتأمل دور السينما التي أقفلت أشهرًا عدة في أن يعود إليها الجمهور بفضل هذا الإنتاج الضخم الذي بدأ عرضه الأربعاء الماضي، وينتمي إلى فئتي أفلام التجسس والخيال العلمي، وأشارت "هوليوود ريبورتر" إلى أن "تينيت" حقق 150 مليون دولار على مستوى العالم كله منذ إطلاقه.
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