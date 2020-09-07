خلايا متخصصة في التسميم والطعن.. داعش يعلن مسئوليته عن هجوم سوسة في تونس





أعلن تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الأثنين، عن مسئوليته عن الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة سوسة التونسية أمس بعد يوم من عملية إرهابية ضد دورية للشرطة في مدينة سوسة شرق البلاد، راح ضحيتها عنصر من الحرس الوطني وأصيب آخر بجروح، فيما تمكّنت قوات الأمن من القضاء على 3 إرهابيين.





وقال الحرس الوطني التونسي، اليوم إن هناك جهات إرهابية تحاول استقطاب الشباب في المساجد، مؤكدًا أن إرهابيي عملية سوسة غير مصنفين لدى أجهزة الأمن.





وأضاف الحرس الوطني أنه تم ضبط خلايا متخصصة في عمليات التسميم والطعن، وخلايا تلقت دروسا في صنع المتفجرات عن بعد.



