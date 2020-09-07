أخبار الرياضة.. براءة شريف إكرامي.. وكيل رمضان صبحي يفسخ التعاقد معه بسبب بيراميدز.. رئيس الليجا يرفض الاتهامات الموجهة إليه بسبب ميسي: لست في حرب مع حاشيته

نشر موقع صدى البلد مجموعة من الأخبار الرياضية المهمة خلال الساعات الأخيرة والتي نرصد لكم أبرزها الآن.









شدد نادر شوقى، وكيل أعمال رمضان صبحى السابق، على أنه كان أول الأشخاص الذين أخبروا شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى السابق بعرض بيراميدز لضم رمضان صبحى صانع ألعاب هدرسفيلد الإنجليزى.









رفض رئيس رابطة الأندية الإسبانية، ليجا، الاتهامات التي تلقاها في الفترة الماضية بسبب تدخلهم في أزمة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، ليونيل ميسي.









علم صدى البلد أن المهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقى، تواصل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، للتنسيق حول القرار الأنسب خلال اجتماع المكتب التنفيذي واجتماع لجنة الأندية بالكاف، يوم الخميس المقبل.









أنهى مسئولو نادى سموحة إجراءات التعاقد مع أحمد سامى لتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة خلفا لـ حمادة صدقى والذى رحل عن الفريق خلال الساعات الماضية .



