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حوادث

تأجيل محاكمة متهمين باختلاس 1،5 مليون جنيه من جهة عملهما بالقاهرة

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 03:36 م
شعار النيابة
شعار النيابة
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رامى المهدي

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وأسامة عبد الظاهر، وأمانة سر طارق فتحي كامل، والسيد حسن الشريف محاكمة متهمين باختلاس أموال من جهة عملهما، لجلسة 5 أكتوبر المقبل.

وأسند أمر الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة أن المتهمين "ا.ا.ع"محصل بمأمورية إحدى المحاكم الابتدائية، و"م.ع.ع" مراجع بمأمورية إحدي المحاكم، لاتهامهما باختلاس أموال من جهة عملهما بمقدار مليون ونصف، بدائرة قسم السيدة زينب بمحافظة القاهرة بصفتهم موظفين عموميين اختلاس أموال وجدت في حيازتهم .

 

وأوضح أمر الإحالة ، بأن اختلس مبلغ مالي مقداره مليون وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألف وتسعة وستون جنيهًا، المملوك لجهة عملهما والسابق لهما تحصيله من عملاء المأمورية، محل عملهم بموجب الاختصاص الوظيفي لكل منهما لتوريده لخزينة المحكمة محل عملهما فاحتسبه لنفسيهما، بنية تملكها علي النحو المبين بالأوراق حال كونهما من مندوبي التحصيل، وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطًا لايقبل التجزئة ذلك انهما في ذات الزمان والمكان.

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