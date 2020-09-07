رئيس جامعة حلوان يستقبل فريق وزارة الاتصالات لتقييم قدرتها على التحول إلى جامعة ذكية

استقبل الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان اليوم فريق وزارة الاتصالات لتقييم قدرات جامعة حلوان على هامش زيارته للجامعة والتي تستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، لتحويل جامعة حلوان إلى جامعة ذكية من قبل مركز الخدمات الالكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات.





وحضر اللقاء الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد الجارحي عميد كلية الهندسة بحلوان، والدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتور مختار بكر مستشار رئيس الجامعة للعلاقات الدولية والمشروعات، والدكتور محمود المسلاوي مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي بالجامعة، والدكتور أيمن خليفة المدير التنفيذي للمعلومات.









وضم فريق الزيارة الدكتور إبراهيم معوض مدير مركز الخدمات الالكترونية، والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور هيثم حمزة مدير الأبحاث والتطوير بوزارة الاتصالات، والمهندس أحمد أمين والمهندسة أسماء أنور والمهندسة مروة كمال مستشاري البحث والتطوير بوزارة الاتصالات، والدكتورة رشا بدري مدير وحدة البنك القومي للمعامل والأجهزة العلمية بالمجلس الأعلى للجامعات.





وأكد رئيس جامعة حلوان أن هذه اللقاءات ستكون بمثابة حجر الزاوية في تطوير الجامعات خلال المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن جامعة حلوان سباقة في التحول إلى جامعة رقمية، ولديها من العقول والإمكانات ما يؤهلها لذلك؛ إذ إنَّها تمتلك المقومات الأساسية للتحول إلى جامعة ذكية تماشيًا مع المتغيرات والتطورات المستهدفة في ظل التوجه نحو التحول الرقمي الذي يساهم في تحقيق التطوير والسرعة في إنجاز العديد من المشروعات والأهداف لتقديم أفضل الخدمات للطلاب وتيسير العملية التعليمية.





ونوه إلى أن الجامعة تشهد تطورًا ملحوظا في التحول الرقمي والخدمات التعليمية والبحثية في ظل دعم وزارتي التعليم العالي ووزارة الاتصالات لفكرة الجامعة الذكية.





واستعرض الدكتور محمود المسلاوي مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي رؤية الجامعة الذكية في ضوء الخطة الاستراتيجية لجامعة حلوان ٢٠٢٠-٢٠٢٥ وتم إعداد الخطة في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، واستراتيجية الحكومة لتطوير التعليم العالي ٢٠١٥ - ٢٠٣٠، والتحول الرقمي للجامعات، والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتوجه نحو جامعات الجيل الرابع، وتقييم أداء تنفيذ الخطة الاستراتيجية ٢٠١٥ - ٢٠٢٠.





وعرضت الجامعة على الفريق الزائر مقترح رؤيتها بأن تكون رائدة في إنتاج المعرفة واستثمارها؛ لتحقيق تصنيف متقدم عالميا لتحقيق مقومات الجيل الرابع، وتقديم مقترح رسالة الجامعة التي تعمل على تحقيق الريادة والابتكار في إنتاج المعرفة من خلال توفير منظومة ذكية للتعليم والتعلم عالية الجودة وتقديم بحث علمي تطبيقي متميز من خلال التركيز على عدد من المجالات وهي التعليم والتعلم، والدراسات العليا، والبحث العلمي والابتكار، والمشاركة المجتمعية، والتخطيط العمراني والبنية التحتية والتحول الرقمي.





وتضمنت الزيارة عقد اجتماع للفريق بدأ بتقديم عرض افتتاحي لأهداف خدمة التقييم وتفاصيلها العامة والمخرجات المتوقعة منها، هذا إلى جانب عرض أهداف الجامعة ومناقشتها ورؤيتها للجامعة الذكية وخططها للتحول الرقمي ومناقشة الأولويات والتحديات والاعتبارات المتعلقة باستراتيجية الجامعة.





كما تضمن الاجتماع مناقشة العمليات والتطبيقات المستخدمة في الجامعة بهدف إدارة التعلم الالكتروني والمناهج والموارد التعليمية المستخدمة، والتفاصيل الخاصة بالجدول والمحاضرات، والمحاضرين وأماكن المحاضرات، وتوزيع الطلبة على المجموعات، والتفاصيل الخاصة باستخدام وسائل التواصل كافة بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وإدارة الجامعة.





وشمل اللقاء عرض كيفية إدارة التفاصيل الخاصة بالمعامل والأجهزة والبرمجيات المختلفة المستخدمة للتدريب العملي للطلاب، وإعداد فصول ذكية بما تتطلبه من أجهزة وبرمجيات, وإدارة التفاصيل الخاصة بالتدريب الصيفي للطلبة في الشركات ومراكز التدريب.





كما تم عقد اجتماع مصغر لمناقشة العمليات والتطبيقات المستخدمة في الجامعة بهدف إدارة التفاصيل الخاصة بتقييم الطلاب خلال العام الجامعي في نهاية العام, والتفاصيل الخاصة باستخراج الشهادات للطلبة، إلى جانب اجتماع لمناقشة التفاصيل الخاصة بالأبحاث والمشروعات البحثية، وإدارة التفاصيل الخاصة بالعملية التعليمية لطلبة الدراسات العليا.