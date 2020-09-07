بصورة البطاقة.. الحكومة: حزمة تسهيلات للمتقدمين لتحويل سياراتهم للعمل بالغاز.. نواب: تيسيرات للسيارات القديمة التي مضى عليها أكثر من 20 عاما.. وستكون صديقة للبيئة وأوفر من البنزين والسولار

برلماني يشيد بحزمة تسهيلات الحكومة للمتقدمين لتحويل سياراتهم للغاز

برلمانية: تحويل سيارات الوقود للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء يحمي البيئة من التلوث

نائب: تحويل السيارات للعمل بالكهرباء والغاز سيساهم فى تقليل التكلفة بالنسبة للبنزين والسولار







أشاد عدد من أعضاء لجنة الصناعة بالبرلمان بحزمة التسهيلات التى قدمتها الحكومة للمتقدمين لتحويل سياراتهم للعمل بالغاز، حيث أكدوا أنه من المقرر أن تكون هناك تيسيرات للسيارات القديمة التى مضى عليها أكثر من 20 عامًا وسيتم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء ، كما أشاروا إلى أن تحويل السيارات للعمل بالكهرباء والغاز سيساهم فى تقليل التكلفة بالنسبة للبنزين والسولار.





فى البداية قال النائب سمير البطيخى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أن كل دول العالم بدأت توجه سيارتها وأتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز والكهرباء ، بإعتبارها سيارات صديقة للبيئة و أوفر من البنزين و السولار ، خاصة وأننا نستورد البنزين والسولار.





وأضاف "البطيخى"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، وزارات الصناعة وقطاع الأعمال العام والإنتاج الحربى مشتركة فى إنتاج سيارة بالغاز والكهرباء بالتعاون مع وزير البترول ، مشيرا إلى أن الشركة الوطنية لمحطات الوقود ستتعامل مع وزارة البترول لتوفير سيارات كثيرة تعمل بالغاز ، سيكون هناك تعاون مع وزارة الكهرباء لإنتاج سيارات تعمل بالكهرباء.

وتابع عضو لجنة الصناعة بالبرلمان : سيتم البدء بتحويل سيارات الأجرة والميكروباص إلى سيارات تعمل بالكهرباء والغاز ، كما أن السيارات التى مر عليها 20 عاما سيتم تحويلها إجباريا إلى سيارات تعمل بالكهرباء والغاز ، أما السيارات الملاكى فسيكون تحويلها اختياريا، وسيكون هناك ساحة لتخريد السيارات.





وأشاد بحزمة التسهيلات التى قدمتها الحكومة للمتقدمين لتحويل سياراتهم للعمل بالغاز، مؤكدا أن السيارات التى تعمل بالبنزين والسولار ويتم تحويلها إلى العمل بالغاز ستحصل على قرض قيمته 12 الف جنيه من شركة كارجاس غاز وشركة غاز تيك.





وقالت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن وزيرة الصناعة سبق أن حضرت الى البرلمان وتحدثت عن التيسيرات المقدمة للمواطنين بشان تحويل سيارت الوقود إلى سيارات تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء.

وأشارت "متى"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن من المقرر أن تكون هناك تيسيرات للسيارات القديمة التى مضى عليها أكثر من 20 عامًا وسيتم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء.



وتابعت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان: "تحويل سيارات الوقود للعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء سيساهم فى حماية البيئة من التلوث، ويحدث تنمية حقيقية"، مؤكدة ان التسهيلات التى قدمتها الحكومة للمتقدمين لتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعى ستشجع المواطنين على تحويل سياراتهم الوقود للعمل بالغاز والكهرباء وبمميزات أعلى.

وقال النائب رضوان الزياتى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أنه يؤيد تحويل السيارات التى تعمل بالوقود بحيث تعمل بالكهرباء والبنزين ، بهدف الحفاظ على البيئة من التلوث.

وأشاد الزياتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بإعلان الحكومة حزمة تسهيلات للمتقدمين لتحويل سياراتهم للعمل بالغاز ، مشيرا إلى أن تحويل السيارات للعمل بالكهرباء والغاز سيساهم فى تقليل التكلفة بالنسبة للبنزين والسولار.



وكان قد تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة من جانب مختلف الجهات المعنية لاستخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل للسيارات والمركبات وذلك تعظيمًا لما تمتلكه الدولة من ثروات وموارد طبيعية تزخر بها، وسعيًا لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.





وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، فى تقرير استعرضه رئيس الوزراء أن الغاز الطبيعى المستخدم كوقود بديل للسيارات غاز موفر واقتصادى، حيث يصل سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعى إلى 3.5 جنيه حاليًا، بينما يبلغ سعر لتر البنزين "80" 6.25 جنيه، وبنزين "92" 7.5 جنيه للتر، مشيرًا إلى أنه فى حالة استخدام المواطن للغاز الطبيعى فى سيارته، فإنه يمكن له تحقيق وفر يصل إلى حوالى 825 جنيهًا شهريًا عندما يكون متوسط استهلاك اليومى 10 لترات بنزين "80"، بينما يصل معدل التوفير لحوالى 1200 جنيه شهريًا فى حالة استخدام بنزين "92"، وبالتالى يمكن للعميل استرداد قيمة التحويل من مبلغ التوفير فى استخدام الغاز الطبيعى خلال فترة من 3 إلى 6 أشهر عند معدل الاستهلاك المتوسط، علمًا بأنه كلما زاد معدل الاستهلاك اليومى من البنزين قلت فترة الاسترداد، مضيفًا أن الاحصائيات الدولية أشارت إلى ارتفاع عدد السيارات العاملة بالغاز الطبيعى فى العالم إلى أكثر من 28.5 مليون سيارة ومركبة مؤخرًا.



