البورصة تغلق تعاملاتها بالصعود للمنطقة الخضراء.. ومشتريات المستثمرين تدفعها لربح 3.1 مليار جنيه

البورصة تربح 3.1 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الإثنين



صعود البورصة في مستهل تعاملات جلسة الاثنين 7 - 9 - 2020

بدعم محلي.. البورصة تواصل الارتفاع خلال منتصف تعاملات اليوم







تباينت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم، الإثنين، ثاني جلسات الأسبوع، بدعم من مشتريات المستثمرين المحليين والعرب.. فيما اتجهت تعاملات الأجانب نحو البيع.





3.1 مليار جنيه أرباح

وربح رأس المال السوق للأسهم المقيدة نحو 3.1 مليار جنيه، مسجلا مستوى 625.1 مليار جنيه.





وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.57%، ليغلق عند مستوى 11,136.03 نقطة.





كما صعد إيجي إكس 50 متساوي الأوزان بنسبة 0.33 %، ليغلق عند مستوى 1,996.05 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 0.62 %، ليغلق عند مستوى 1,853.24 نقطة، وكذلك المؤشر "إيجي إكس 100" بنحو 0.51 %، ليغلق عند مستوى 2,742.83 نقطة.





بينما هبط مؤشر EGX ESG بنسبة 0.91 %، ليغلق عند مستوى 1,660.02 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.37%، ليغلق عند مستوى 4,241.64 نقطة.





بداية الصعود

ومع بداية التعاملات صعدت البورصة المصرية مسجلة ارتفاعا طفيفا علي مستوي جميع المؤشرات، برأسمال سوقي بلغ627.513 مليار جنيه.





وسجل مؤشرها القيادي EGX30، صعودا عند 11.073.02 نقطة بمعدل تغير نسبته 0.83% وبقيمة تداول وصلت لـ11.190 مليون جنيه.





وصعد مؤشر EGX100 بمعدل نمو بلغ 0.83%، متصاعدا عند 11.073.02 نقطة بقيمة تداول بلغت 2.8 مليون جنيه.





وسجل مؤشر EGX70 للشركات المتوسطة و الصغيرة صعودا بنسبة 0.83% بقيمة تداول بلغت 1.872 مليون جنيه





أما مؤشر EGX50 والذي سجل صعودا بقيمة بلغت 2.015 مليون جنيه.





مشتريات المستثمرين المصريين

كما واصلت البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 11166 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.12% ليصل إلى مستوى 2011 نقطة.





وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 13034 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 4271 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.71% ليصل إلى مستوى 1873 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.47% ليصل إلى مستوى 2768 نقطة.