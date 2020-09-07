الانتقادات على غلاف "ألبومات" النجوم عرض مستمر وأبرزهم عمرو دياب

تلاحق الانتقادات بعض النجوم بسبب البوسترات الدعائية لالبوماتهم الغنائية، ومن خلال هذا التقرير تعرض عليكم ابرز النجوم الذين طالتهم الانتقادات بسبب "غلاف" ألبومهم.





1_ أصالة





قامت إحدى المتابعات بإنتقاد غلاف البوم أصالة، الجديد والذي تستعد لطرحه خلال الأيام المقبلة.





قالت المتابعة من خلال "تويتر" :" حبّيت الاطلالة بس لولا الإيدين الحمر ما بعرف اذا كفوف أو اضاءة. بس عكل الاحوال مع صولا مش مهم الغلاف لأن دايمًا المحتوى على مستوى، خصوصي بالخليجي، ألبوم اعلق الدنيا من اهم الألبومات الخليجيه اللي نزلت بالسنين الاخيرة".









بينما ردت أصالة، قائلة :"عدّوله الغلاف بيحكي عن المضمون .. وكلّنا عاملين كلّ جهدنا لو ماعجبك تفصيله بالصّوره .. تعجبك تفصيله غيرها .. والألبوم بعتقدّ حيبهرك .. ويمكن يمكن تعتزلي منّ بعده".













2 _ اليسا





حذفت الشركة المنتجة لالبوم الفنانة اليسا الذي يحمل عنوان "صاحبة رأي" البوستر الدعائي للالبوم من علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" .





ولم تكشف الشركة المنتجة سبب حذف البوستر الدعائي لالبوم "صاحبة رأي" .





3 عمرو دياب





في عام 2009 واجه الفنان عمرو دياب انتقادات فور صدور البومه الذي يحمل عنوان "الليله دي" بسبب ظهوره مكشوف الصدر علي "البوستر" و دافع "دياب" عن "الغلاف" موضحا أن هذة فكرة المصور كريم نور .





4- محمد حماقي



