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برلمان

الغباشي: أوضاع السجون في مصر جيدة وتقارير المنظمات مدفوعة

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 04:47 م
اللواء محمد الغباشي
اللواء محمد الغباشي
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عبد الرحمن سرحان
انتقد اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، بعض التقارير المشبوهة المنسوبة إلى عدد من المنظمات الدولية، المعروفة بتوجهها المعادي لمصر، والتي دأبت على مدار السنوات الماضية على تشويه صورة الدولة من دون الاستناد إلى حقائق مثبتة.

وقال اللواء محمد الغباشي، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن ادعاء بعض المنظومة الحقوقية بأن هناك انتهاكات تحدث داخل السجون غير صحيح بالمرة، وخلال الفترة الماضية كان هناك أكثر من جهة دولية وإعلامية في زيارة إلى السجون، والجميع رأى المعاملة الحقيقة داخل السجون.

وأكد مساعد رئيس حزب حماة الوطن، أنه لا يوجد أي أساس لأي من تلك التقارير المشبوهة حول الحقوق والحريات في مصر، لافتًا إلى أن تلك التقارير غرضها الأول والأخير خدمة دول معروفة بمعادتها لمصر.

وأشار إلى أن تلك المنظمات معروف من يدعمها، وبالتالي فهي تبني تقاريرها على هذا الأساس، مضيفًا بأن قطر تعتبر أبرز الداعمين لتلك المنظمات الحقوقية، وهو ما ينعكس على ما يرد فيها من معلومات مغلوطة وتشويه لصورة مصر، ويمكن القول إنها تقارير مدفوعة.

ولفت إلى أن قطر من الدول التي لها علاقات وطيدة بالمنظمات الحقوقية وتقوم بدعمها، فضلًا عن علاقتها بإسرائيل، مشيرًا إلى أن أمريكا كانت في طريقها لإدراج قطر ضمن الدول الإرهابية، لولا تدخل إسرائيل.

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