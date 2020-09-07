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أخبار العالم

رصد طائرة عسكرية تركية تنقل أسلحة إلى مصراتة

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 04:40 م
طائرة حربية تركية
طائرة حربية تركية
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قسم الخارجي
ذكرت قناة 218 الليبية، اليوم الاثنين، أن تركيا أرسلت شحنة أسلحة جديدة إلى ليبيا عبر طائرة من نوع إيرباص إم 400، هبطت في مطار مصراتة، في إطار الخطوات التركية التصعيدية في ليبيا.

ونقلت القناة عن موقع itamilradar المتخصص في تتبع حركة الطائرات في المجال الجوي حول العالم قوله إن الجسر الجوي التركي إلى ليبيا مستمر حيث غادرت صباح اليوم الاثنين طائرة تتبع سلاح الجو التركي مطار مصراتة بعد رحلة جوية لمدة 4 ساعات من مدينة إسطنبول.

وأشارت القناة إلى أن هذه الخروقات تأتي في ظل تنديد عالمي باستمرار خرق حظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا وتغذية الصراع الدائر في البلاد، فيما تستغل تركيا اتفاقيتها مع الوفاق لتمرير هذه الأسلحة.
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