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محافظات

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء بمديرية الصحة بسوهاج

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 04:50 م
مصرع عامل
مصرع عامل
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قسم المحافظات
لقي فني صيانة مصرعه، إثر تعرضه لصعقة كهربائية، أثناء قيامه بتصليح وصيانة التكيفات بمبنى مديرية الصحة بسوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، اخطارًا من شرطة النجدة بورود إشارة من مديرية الصحة تُفيد بمصرع عامل صعقًا بالكهرباء أثناء عمله بالمبنى.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية مصرع "حسام الدين. ح. س"، 19 عامًا، عامل بشركة صيانة تكييفات، إثر تعرضه لصعقة كهربائية أثناء قيامه بتصليح وصيانة التكيفات بمبنى مديرية الصحة لامست يده أحد الأسلاك العارية وأصيب بهبوط حاد بالدورة الدموية ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله المستشفى.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي.

حُرر المحضر اللازم  بالواقعة، واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
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