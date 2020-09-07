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محافظات

مستشفى طهطا تباشر العمل بجميع الأقسام بعد خروج آخر حالة كورونا

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 04:50 م
مستشفى طهطا العام
مستشفى طهطا العام
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قسم المحافظات
أعلن الدكتور محمد فراج، مدير مستشفى طهطا العام، خروج آخر حالة إصابة بفيروس كورونا المُستجد عقب تعافيها، مؤكدًا عودة الحياة لطبيعتها داخل المستشفى بجميع الأقسام.

وأضاف "فراج" أن مستشفى طهطا العام استقبلت ما يقرب من 220 حالة مُصابة بالوباء العالمي الجديد، منذ تخصيصها لاستقبال الحالات المُصابة بالفيروس.

وجرى التعامل معها من قبل أطباء الاستقبال، وبعضها تم حجزه بالعناية المُركزة وآخرين تم إعطاؤهم العلاج لتفضيلهم العزل المنزلي.

وأشار إلى أنه تم توجيه إدارة المستشفى برش وتعقيم وتطهير الأماكن المُخصصة للعزل والعلاج من "كورونا"، وتباشر المستشفى الآن العمل بكافة الأقسام عقب عودة الحياة لطبيعتها، وتم فتح جميع العيادات الخارجية اليوم الإثنين أمام المواطنين.

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