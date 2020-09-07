أهم الأخبار .. السيسي يصدق على قانون تقسيم الدوائر .. وقرارات هامة بشأن العام الدراسي الجديد

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي :





الرئيس السيسي يصدق على قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.. للمزيد اضغط هنا





البرازيل تسجل 14521 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت البرازيل، اليوم الإثنين، تسجيل 14521 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 4 ملايين و137 ألفا و521 شخصا.. للمزيد اضغط هنا





1350 جنيها.. حكاية أغلى علبة دخان في مصر تحمل اسم كورونا

اعتلى نوع سيجار "كورونا خوسيه بارطولو ديلوكس" قائمة أغلى علب السجائر في مصر، بعد أن سجلت اليوم العلبة الخشب منها المرقمة بـ 25 نحو 1350 جنيها مقارنة بـ 1000 جنيه قبل زيادة 350 جنيها كاملة صباح اليوم.. للمزيد اضغط هنا





عايدة كامل في حوار سابق: كنت بطلة لفرقة إسماعيل ياسين وعمري 15 عاما

رحلت الفنانة القديرة عايدة كامل، عن عالمنا صباح اليوم الاثنين عن عمر يناهز 89 عاما بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة تسببت في دخولها المستشفي.. للمزيد اضغط هنا





نائب وزير التعليم يكشف عن تطبيق 3 قرارات مهمة في العام الدراسي الجديد

كشف الدكتور رضا حجازي نائب وزير التعليم ، عن أبرز ما سيميز العام الدراسي الجديد ، وذلك قبل ساعات من انطلاق مؤتمر وزير التربية والتعليم الخاص بهذا الشأن.. للمزيد اضغط هنا



