حكم صيام يومي الاثنين والخميس بـ نيتين .. دار الإفتاء تجيب

هل يجوز صيام الاثنين والخميس بـ نيتين؟..قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع من صيام الاثنين والخميس بنيتن أو أكثر من نية.









وأضاف « شلبي» في إجابته عن سؤال:«هل يجوز صيام الاثنين والخميس بنيتين؟»، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بـ « الفيسبوك» أنه يجوز صيام الاثنين والخميس بنيتين بشرط ألا يكونا فرضين؛ كمن يصومها بنية قضاء ما عليه من أيام فى رمضان والفوز بثواب صيام التطوع.









ونوه أمين الفتوى أن الذي لا يجوز في هذه الحالة هو الجمع بين قضاء فرضين في صيام تطوع؛ كمن ينوى أن يجمع قضاء أيام عليه في رمضان وصيام كفارة يمين.