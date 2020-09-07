برلماني سابق: انتخابات الشيوخ حدث سياسي مهم وعلى المواطنين المشاركة في الإعادة

دعا عضو مجلس النواب السابق محمد جاب عبد العزيز، المواطنين للمشاركة بكثافة في جولة الإعادة من انتخابات مجلس الشيوخ ، مشيرا إلى أن انتخابات الشيوخ تأتي في وقت شديد الأهمية.





وقال عبد العزيز، في تصريحات للتليفزيون المصري، إن انتخابات مجلس الشيوخ الحدث الأبرز والأهم في الحياة السياسية والتي لها مردود كبير على شتى الأمور ولصالح المواطن، مضيفا أن هناك أهمية كبيرة ستعود على المواطنين.





وأضاف عضو مجلس النواب السابق محمد جاب عبد العزيز، أن مصر تمر بمرحلة في غاية الأهمية من عمرها السياسي في الوقت الحالي، مؤكدا أن مجلس الشيوخ حدث يبرز وعي المصريين والقيادة السياسية لأهمية المرحلة.





وأكد عضو مجلس النواب السابق محمد جاب عبد العزيز، أنه على المواطنين النزول والمشاركة في هذا الحدث التاريخي نظرا لأهمية وعلى المواطنين استعمال حقه في الاقبال على لجان الاقتراع واختيار الشخصيات التي يراها مناسبة لهذا المقعد الهام.



