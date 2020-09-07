قبل انعقادها بيومين.. القضاء الإدارى يوقف عمومية النقابات الفرعية للمحامين بالشرقية

قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار مجلس النقابة العامة للمحامين بدعوة الجمعية العمومية لنقابتي شمال الشرقية وجنوب الشرقية الفرعيتين للانعقاد يوم الخميس المقبل للموافقة على إنشاء نقابة فرعية واحدة تضم محكمتي شمال الشرقية وجنوب الشرقية الابتدائية لتصبح نقابة فرعية واحدة.





وأسست المحكمة قضاءها على ان النقابة العامة للمحامين خالفت أحكام القانون واللائحة الداخلية في إجراءات الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية ولم يتم الإعلان عنها وفقا لأحكام النظام الداخلي للنقابة.





وقالت المحكمة إن مجلس النقابة العامة للمحامين أصدر قرار الدعوة لاجتماع الجمعيات للنقابات الفرعية المشار اليها وحدد أيام انعقادها، وكان يتعين عليه أن يخطر مجلس النقابة الفرعية لكل منهما لاتخاذ إجراءات الدعوة والإعداد لعقد الاجتماع، عملا بنص المادة 150 من قانون المحاماة المشار إليه، التي أناطت بمجلس النقابة الفرعية سلطة الدعوة لإجراء الجمعية العمومية غير العادية لأخذ رأيها في موضوع يرفع إليها من مجلس النقابة العامة.



