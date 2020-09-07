AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

التسعيرة المقررة والإعلان عن الأسعار.. أبرز توجيهات محافظ الإسماعيلية لمسئولي التموين

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 05:12 م
اللواء شريف بشارة
اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية
Advertisements
انجي هيبة
أعلن حامد ابراهيم حامد وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية أنه تم تنظيم واطلاق عدة حملات رقابية بالتعاون والتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية والرقابة الصحية وممثلى الأجهزة المعنية والتى قامت بالمرور على المخابز البلدية و الأسواق والمحال التجارية بمختلف أنشطتها بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها من المراكز والمدن والأحياء.

شدد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية بشأن ضرورة استمرار وتكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار ومكافحة الغلاء والعمل على توفير كافة السلع وعدم الاحتكار والتصدى لظاهرة عدم الاعلان عن السلع والبيع بأزيد من القيمة والتسعيرة المقررة و مكافحة الغش التجارى.

وأسفرت نتائج تلك الحملات عن ضبط و تحرير عدد ٢٦ محضرا ومخالفة تموينية متنوعة خلال تلك الفترة منها عدد ١٤ محضرا ومخالفة فى مجال المخابز  البلدية والتى شملت مخالفات انتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات ومخالفات عدم نظافة وتصرف فى حصة الدقيق وعدم الالتزام بمواعيد التشغيل وامتناع عن بيع الخبز وخلافه.

وفى مجال الأسواق والمحلات العامة تم ضبط وتحرير ١٣ محضرا ومخالفة تموينية شملت محاضر ومخالفات عدم الاعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من التسعيرة وعدم وجود شهادات صحية وسلع مجهولة المصدر.

اقرأ أيضا: 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط ٢٧ قضية لمخابز تنتج خبزا ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات بالدقهلية

المحافظ يحيل المحاضر للنيابة.. ضبط 29 قضية تموينية لمخابز مخالفة بالدقهلية

مصادرة 53 شيكارة دقيق مدعم وتحرير مخالفات تموينية فى حملات بالغربية

تحرير 310 محاضر تموينية بالمنوفية خلال عيد الأضحى

تحرير 123 محضرا ومخالفة تموينية في الأقصر .. صور

خلال يومين .. تحرير 120 محضرًا تموينيًا في المنوفية

ترشيحاتنا

ضد خصمه بايدن .. ترامب لن يفوز بالسباق الرئاسي إلا بشرط وحيد «تقرير»

3 فنانين فقط في جنازة الفنانة عايدة كامل.. فيديو وصور

أبرزهم أميرة أبو شقة.. الوفد يدفع بـ25 مرشحا على القائمة الوطنية فى انتخابات مجلس النواب

مواصفات وأسعار ميتسوبيشي اكليبس 2020 mitsubishi eclipse.. صور

3 مفاجآت قوية فى تعاقد بيراميدز مع رمضان صبحي .. تعرف عليها

أشرف صبحي وعلي جمعه في لقاء مفتوح مع الشباب غدا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار ميتسوبيشي اكليبس 2020 mitsubishi eclipse.. صور

بعد جلسة تصوير حمام السباحة .. 10 إطلالات مثيرة للجدل لـ رانيا يوسف في الصيف

لن تتوقع.. سعر جاكيت محمد رمضان في مؤتمر كليب يا حبيبي