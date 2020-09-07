التسعيرة المقررة والإعلان عن الأسعار.. أبرز توجيهات محافظ الإسماعيلية لمسئولي التموين

أعلن حامد ابراهيم حامد وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية أنه تم تنظيم واطلاق عدة حملات رقابية بالتعاون والتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية والرقابة الصحية وممثلى الأجهزة المعنية والتى قامت بالمرور على المخابز البلدية و الأسواق والمحال التجارية بمختلف أنشطتها بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها من المراكز والمدن والأحياء.





شدد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية بشأن ضرورة استمرار وتكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار ومكافحة الغلاء والعمل على توفير كافة السلع وعدم الاحتكار والتصدى لظاهرة عدم الاعلان عن السلع والبيع بأزيد من القيمة والتسعيرة المقررة و مكافحة الغش التجارى.





وأسفرت نتائج تلك الحملات عن ضبط و تحرير عدد ٢٦ محضرا ومخالفة تموينية متنوعة خلال تلك الفترة منها عدد ١٤ محضرا ومخالفة فى مجال المخابز البلدية والتى شملت مخالفات انتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات ومخالفات عدم نظافة وتصرف فى حصة الدقيق وعدم الالتزام بمواعيد التشغيل وامتناع عن بيع الخبز وخلافه.





وفى مجال الأسواق والمحلات العامة تم ضبط وتحرير ١٣ محضرا ومخالفة تموينية شملت محاضر ومخالفات عدم الاعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من التسعيرة وعدم وجود شهادات صحية وسلع مجهولة المصدر.





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