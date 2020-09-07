الغزل والنسيج: نجحنا في تلافي أخطاء العام الماضي والمنظومة تسير بشكل جيد.. فيديو

أكد دكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج أن المنظومة تسير بشكل جيد مؤكدا أنه كان هناك بعض السبلبيات خلال العام الماضي وهي كان عدم مشاركة لقطاع الخاص في منظومة القطن والغزل والنسيج.





وأضاف مصطفى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم عبر فضائية dmc أن هذا العام تطورت منظومة القطن وزادت مشاركة القطاع الخاص والمزارعون توجهوا لزراعة القطن وهو ما يعكس على التطوير الذي تم.





وتابع رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج أن هناك بعض الشركات ستكون مخصصة للعمل المحلي، وهناك بعض الشركات ستكون مخصصة للتصدير.





وأشار مصطفى إلى أن الدولة لديها خطة للنهوض بصناعة الغزل و النسيج، وسيكون هناك مراكز كبيرة لتدريب العاملين على العمل على الماكينات الجديدة.







