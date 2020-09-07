المخلفات الصلبة بـ البيئة: المواطن سيشعر باختلاف تدريجي في منظومة النظافة بالشوارع ..فيديو

أكد ياسر محجوب، نائب مدير إدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة، أن الحكومة اتجهت لإصدار قانون جارٍ العمل عليه وإقراره من مجلس النواب؛ لاعتماده والعمل به وتنفيذه، موضحًا أنه مع بداية تنفيذ القانون سيشعر المواطنون باختلاف تدريجي في منظومة النظافة بالشوارع.





وأضاف "محجوب"، في لقاء تلفزيوني ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "dmc"، أن أنه تم عمل دراسات لكل القوانين في الدول الأخرى؛ لعمل قانون ولائحة لائقة، لافتًا إلى أن القانون سيقوم بتحسين منظومة النظافة وآليات جمع القمامة، وإعادة تدوير المخالفات.





وتابع مدير إدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة، أن الوزارة قامت بوضع لائحة تنفيذية لقانون إدارة المخلفات الصلبة؛ لأن الشوارع في وضع غير لائق للمواطن.





وأشار إلى أن هذا دفع الوزارة لتنظيم الشوارع المصرية وإعادة تنظيم منظومة إدارة المخلفات.