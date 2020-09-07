AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

المخلفات الصلبة بـ البيئة: المواطن سيشعر باختلاف تدريجي في منظومة النظافة بالشوارع ..فيديو

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 06:17 م
صدى البلد
Advertisements
محمود محسن
أكد ياسر محجوب، نائب مدير إدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة، أن الحكومة اتجهت لإصدار قانون جارٍ العمل عليه وإقراره من مجلس النواب؛ لاعتماده والعمل به وتنفيذه، موضحًا أنه مع بداية تنفيذ القانون سيشعر المواطنون باختلاف تدريجي في منظومة النظافة بالشوارع.

وأضاف "محجوب"، في لقاء تلفزيوني ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "dmc"، أن أنه تم عمل دراسات لكل القوانين في الدول الأخرى؛ لعمل قانون ولائحة لائقة، لافتًا إلى أن القانون سيقوم بتحسين منظومة النظافة وآليات جمع القمامة، وإعادة تدوير المخالفات.

وتابع مدير إدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة، أن الوزارة قامت بوضع لائحة تنفيذية لقانون إدارة المخلفات الصلبة؛ لأن الشوارع في وضع غير لائق للمواطن.

وأشار إلى أن هذا دفع الوزارة لتنظيم الشوارع المصرية وإعادة تنظيم منظومة إدارة المخلفات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد توجيهات الحكومة بتفعيل منظومة المخلفات الصلبة.. تعرف على توصيات النواب

المشروع القومي لإدارة المخلفات الصلبة.. إنشاء مدافن صحية ومحطات ثابتة ومتحركة.. إغلاق المقالب العشوائية وإنشاء مصانع إعادة تدوير المخلفات.. والمنظومة الجديدة تسعى لخلق بيئة نظيفة

بعد عامين من الدراسة.. قانون تنظيم إدارة المخلفات يرى النور بعد إقرار مجلس النواب.. يهدف الى توفير موارد مالية لإعداد البنية الأساسية للمنظومة.. وتطوير المحطات الوسيطة والمدافن الصحية ومصانع التدوير

البيئة: قانون إدارة وتنظيم المخلفات يرفع الأعباء المالية عن المواطن.. فيديو

منظومة حضارية.. خبير: قانون المخلفات الجديد يجعل شوارع مصر لائقة للمواطنين

ترشيحاتنا

لو أنت منهم متروحش.. 11 فئة محرومة من المشاركة في إعادة انتخابات الشيوخ

بعد رصد شكاوى على فيسبوك| الداخلية تزف بشرى للمترددين على وحدات المرور|شاهد

الشرقية للدخان ترفع سعر بعض منتجاتها

3 فنانين فقط في جنازة الفنانة عايدة كامل.. فيديو وصور

فيديو جراف.. وجد سائل منوي على ملابس زوجته فقطع جسدها نصفين

أبرزهم أميرة أبو شقة.. الوفد يدفع بـ25 مرشحا على القائمة الوطنية فى انتخابات مجلس النواب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توم كروز يصور مشهدا خطيرا ضمن أحداث mission impossible 7

أسعار ومواصفات ميتسوبيشي اكسباندر mitsubishi xpander 2020 اليوم في مصر.. صور

خضوع كيت بلانشيت لقياس الحرارة ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي.. صور