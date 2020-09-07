نشرة المرأة والصحة .. علامة إصابة الطفل بكورونا .. خبير يتوقع موعد الموجة الثانية .. وسعر جاكيت محمد رمضان

مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، حذر العلماء من علامة جديدة من أعراض كورونا عند الأطفال، حيث أكدوا أن فقدان الشهية وعدم قبول الطفل تناول أكلاته أمرا قد يكشف إصابته بالفيروس.





وبحسب ما نشر موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية، إذا عاد طفلك ولم يتناول وجبته، فهذا مؤشر خطير يحتاج إلى الفحص.





ويعاني أكثر من ثلث الأطفال في سن المدرسة المصابين بكورونا من فقدان الشهية مما يدفعهم إلى إهمال وجبات الطعام.





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وحذر الخبراء الآباء والمعلمين من هذه العلامة بشكل خاص، ودعوا للبحث عن أعراض أقل شهرة للمرض مع عودة المدارس وزيادة خطر الإصابة.





دراسة: أكثر المعلومات رعبا عن كورونا لا يتحدث الناس عنها

كشفت دراسة بحثية جديدة أن العديد من مرضى فيروس كورونا المتعافين يمكن أن يتعرضوا لتلف في الرئة بعد أشهر من الإصابة بل والعديد من المشاكل الصحية الأخرى .





ووفقا لما ذكره موقع "BGR " فإن هذا الجانب من فيروس كورونا لا يتم القاء الضوء الكافي عليه حيث لا يتحدث كثيرون عن الأعراض التى يعانى منها المريض بعد التعافي وهى اكثر المؤشرات رعبا .





قامت دراسة أجراها باحثون نمساويون ( عبر The Guardian ) بتتبع عشرات المرضى الذين عانوا في مرحلة ما من أعراض المرضى الذين عانوا في مرحلة ما من أعراض فيروس كورونا التي كانت شديدة بما يكفي لتبرير دخول المستشفى. ووجدت الدراسة أن 88٪ من هؤلاء المرضى ظهرت عليهم علامات تلف الرئة بعد شهور من إطلاق سراحهم.









ونشر معهد الطب الرياضي في مستشفى الجراحة الخاصة (HSS) في مدينة نيويورك مؤخرًا مجموعة من الإرشادات والاعتبارات الخاصة بالعودة إلى



وحدد المعهد مجموعة من التوصيات للأشخاص الذين عانوا من كل شيء من أعراض الآن بعد أن تجاوزنا نصف عام من التعايش مع وباء COVID-19 ، يتم فهم المزيد حول بعض تداعيات الفيروس على المدى الطويل والقصير من مشاكل القلب إلى تلف الرئة مدى الحياة إلى وجود أدلة على وجود تفاوتات عرقية في من يتأثر أكثر من غيرهم، لا يزال يتم تعلم الكثير حول الطرق المختلفة التي يؤثر بها فيروس كورونا الجديد على صحة الناس.ونشر معهد الطب الرياضي في مستشفى الجراحة الخاصة (HSS) في مدينة نيويورك مؤخرًا مجموعة من الإرشادات والاعتبارات الخاصة بالعودة إلى ممارسة الرياضة بعد التعايش مع COVID-19 الخفيف إلى المتوسط.وحدد المعهد مجموعة من التوصيات للأشخاص الذين عانوا من كل شيء من أعراض الجهاز العضلي الهيكلي إلى أعراض الجهاز الهضمي من الفيروس إلى أولئك الذين يبدو أنه ليس لديهم تأثير معروف على أجسامهم على الإطلاق.



