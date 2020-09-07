نشرة المرأة والصحة .. علامة إصابة الطفل بكورونا .. خبير يتوقع موعد الموجة الثانية .. وسعر جاكيت محمد رمضان

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية، فيما يتعلق بأخبار المرأة والصحة، وكذلك أحدث مستجدات ودراسات فيروس كورونا التاجي، ونستعرضها في السطور التالية..
توقع البروفيسور "بن نيومان"، عالم بارز في بريطانيا، أستاذ مساعد في جامعة ريدينج، أن الموجة الثانية من فيروس كورونا قد لا تبدأ حتى ربيع 2021؛ وذلك بحسب ما نشره موقع صحيفة daily mail البريطانية.
وأوضح "نيومان"، أن الشتاء المقبل سيفرض على الناس الحجر المنزلي بشكل طبيعي؛ بسبب برودة الأجواء، وهو ما يقلل تفشي فيروس كورونا، لكنه يعود للانتشار في الربيع المقبل.
وأوضح البروفيسور نيومان، أن برد الشتاء المقبل سيجعل الناس تلزم منازلها مع تناول الأطعمة والمشروبات للتدفئة، مما يقلل معدلات التنقل والحركة ويفرض حجرًا منزليًا جديدًا طبيعيًا.
مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، حذر العلماء من علامة جديدة من أعراض كورونا عند الأطفال، حيث أكدوا أن فقدان الشهية وعدم قبول الطفل تناول أكلاته أمرا قد يكشف إصابته بالفيروس.
وبحسب ما نشر موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية، إذا عاد طفلك ولم يتناول وجبته، فهذا مؤشر خطير يحتاج إلى الفحص.
ويعاني أكثر من ثلث الأطفال في سن المدرسة المصابين بكورونا من فقدان الشهية مما يدفعهم إلى إهمال وجبات الطعام.
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وحذر الخبراء الآباء والمعلمين من هذه العلامة بشكل خاص، ودعوا للبحث عن أعراض أقل شهرة للمرض مع عودة المدارس وزيادة خطر الإصابة.
دراسة: أكثر المعلومات رعبا عن كورونا لا يتحدث الناس عنها
كشفت دراسة بحثية جديدة أن العديد من مرضى فيروس كورونا المتعافين يمكن أن يتعرضوا لتلف في الرئة بعد أشهر من الإصابة بل والعديد من المشاكل الصحية الأخرى .
ووفقا لما ذكره موقع "BGR" فإن هذا الجانب من فيروس كورونا لا يتم القاء الضوء الكافي عليه حيث لا يتحدث كثيرون عن الأعراض التى يعانى منها المريض بعد التعافي وهى اكثر المؤشرات رعبا .
قامت دراسة أجراها باحثون نمساويون ( عبر The Guardian ) بتتبع عشرات المرضى الذين عانوا في مرحلة ما من أعراض فيروس كورونا التي كانت شديدة بما يكفي لتبرير دخول المستشفى. ووجدت الدراسة أن 88٪ من هؤلاء المرضى ظهرت عليهم علامات تلف الرئة بعد شهور من إطلاق سراحهم.
الآن بعد أن تجاوزنا نصف عام من التعايش مع وباء COVID-19 ، يتم فهم المزيد حول بعض تداعيات الفيروس على المدى الطويل والقصير من مشاكل القلب إلى تلف الرئة مدى الحياة إلى وجود أدلة على وجود تفاوتات عرقية في من يتأثر أكثر من غيرهم، لا يزال يتم تعلم الكثير حول الطرق المختلفة التي يؤثر بها فيروس كورونا الجديد على صحة الناس.
ونشر معهد الطب الرياضي في مستشفى الجراحة الخاصة (HSS) في مدينة نيويورك مؤخرًا مجموعة من الإرشادات والاعتبارات الخاصة بالعودة إلى ممارسة الرياضة بعد التعايش مع COVID-19 الخفيف إلى المتوسط.
وحدد المعهد مجموعة من التوصيات للأشخاص الذين عانوا من كل شيء من أعراض الجهاز العضلي الهيكلي إلى أعراض الجهاز الهضمي من الفيروس إلى أولئك الذين يبدو أنه ليس لديهم تأثير معروف على أجسامهم على الإطلاق.
ونشر معهد الطب الرياضي في مستشفى الجراحة الخاصة (HSS) في مدينة نيويورك مؤخرًا مجموعة من الإرشادات والاعتبارات الخاصة بالعودة إلى ممارسة الرياضة بعد التعايش مع COVID-19 الخفيف إلى المتوسط.
وحدد المعهد مجموعة من التوصيات للأشخاص الذين عانوا من كل شيء من أعراض الجهاز العضلي الهيكلي إلى أعراض الجهاز الهضمي من الفيروس إلى أولئك الذين يبدو أنه ليس لديهم تأثير معروف على أجسامهم على الإطلاق.
تصدر الفنان محمد رمضان مؤشر البحث على موقع يوتيوب، بعد طرح أغنية "يا حبيبي" مع ميتري جيمس، والتي حققت نجاحا كبيرا.
وظهر محمد رمضان بجاكيت باللون الفضي مرصع بالفصوص البارزة، مع قميص باللون الأسود أسفل الجاكيت، اثناء مؤتمر صحفي عن أغنية كليب يا حبيبي في دبي.
وكشف الفنان محمد رمضان عن سعر الجاكيت الذي ظهر به في المؤتمر الصحفي عن الفيديو كليب أثناء تواجده في دبي.
وقد بلغ سعر الجاكيت 30 ألف دولار أي بلغ سعره بالمصري حوالي 473700 ألف جنيه.
أضرار القهوة على الحامل من أكثر الأمور التي تشغل بال النساء خلال فترة الحمل ، خاصة وأن الكثير اعتاد على تناول القهوة بشكل يوم ، ورغم فوائد القهوة الصحية العديدة ، إلا أن الإفراط في تناول القهوة وما تحتويها من كافين قد يكون له ضرر كبير على صحة الحامل و الجنين أيضا .
الدكتور مروان سالم أخصائي التغذية العلاجية و الصيدلة الإكلينية ، أجاب على هذا التساؤل في تصريحات لـ صدى البلد ، حيث أوضح أن الكافيين الذي تتناوله الحامل، يعبر للجنين من خلال المشيمة ويتسبب في إنقاص وزن الجنين بنسبة 13% .
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كما كشف الكتور مروان سالم عن خطورة الإفراط في تناول الكافيين خلال الحمل، حيث أكد أنه يسبب زيادة ضربات قلب الجنين ، ويسرع معدل التنفس ، وإذا زادت الجرعات التي تناولتها الحامل من الكافيين قد تؤدي إلى الإجهاض .