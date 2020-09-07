خاص| صحفي في سكاي سبورتس يكشف حقيقة مفاوضات برشلونة مع محمد صلاح.. فيديو





كانت تقارير صحفية أشارت مؤخرا، إلى رغبة نادي برشلونة في التعاقد مع محمد صلاح، لخلافة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.





وقال محمد كناني في تصريحات لـ " صدى البلد": ما يتردد عن مفاوضات برشلونة مع محمد صلاح ليس له أساس من الصحة، حيث أن النادي الكتالوني يمر بأزمة مالية بسبب تفشي فيروس كورونا مؤخرا، ولن يستطيع دفع حوالي 120 مليون يورو لضم محمد صلاح".





وأضاف:" هناك أسباب أخرى تمنع إتمام صفقة محمد صلاح، مثل عقد اللاعب الممتد مع ليفربول حتى عام 2023، ايضا فشل كوتينيو مع برشلونة وبايرن ميونخ رغم تألقه مع الريدز ، كان درسا لجميع لاعبي ليفربول".





واختتم:" محمد صلاح سعيد بالتواجد في ليفربول، ويورجن كلوب وإدارة النادي لا تفكر في بيعه اطلاقا".

كشف التونسي محمد أمين كناني الصحفي بشبكة " سكاي" سبورتس" العالمية، حقيقة مفاوضات نادي برشلونة الإسباني، مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، للتعاقد معه، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.