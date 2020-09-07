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اقتصاد

تراجع صادرات النحاس التشيلي مع تسجيل فائض تجاري في أغسطس

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 11:01 م
صدى البلد
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قسم الاقتصاد
شهد أكبر منتج للنحاس في العالم انخفاضا في إجمالي الصادرات الشهرية للبلاد بنسبة 10.8٪ على أساس سنوي لتصل قيمة الصادرات إلى 5.421 مليار دولار.

وقال البنك المركزي التشيلي اليوم الاثنين إن فائضا تجاريا بلغ 904 ملايين دولار في أغسطس ، مع انخفاض في المستويات مقارنة بالعام السابق لكل من الصادرات والواردات لنفس الشهر.

ونجت صناعة النحاس في تشيلي إلى حد ما من التأثير الكبير لوباء الفيروس التاجي ، على الرغم من أن تخفيض عدد العمال في بعض المناجم بالاضافة الي وقف بعض المشاريع طويلة الأجل مؤقتًا، حيث عانى اقتصاد البلاد بشكل عام.

وقدر البنك المركزي التشيلي أن الاقتصاد سينكمش ما بين -4.5٪ الي -5.5٪ هذا العام بسبب تأثير الوباء ، على الرغم من أنه قال إن البلاد قد تغلبت بالفعل على أصعب الشهور وتظهر بعض علامات الانتعاش.
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