مدن القناة: استخدام برنامج قراءتى لتسجيل قراءة عداد المياه 15 يوما شهريا

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة بانه فى اطار الارتقاء بمنظومة الخدمة التكنولوجية المقدمة لعملاء الشركة بمحافظات القناة واستحداث وسائل اتصال تكنولوجية حديثة تيسيرا على المواطنين فى الخدمات المقدمة اليهم ، فقد أعلنت الشركة عن استخدام برنامج قراءتى لتسجيل قراءاة عداد المياه فى الفترة من يوم 1 الى يوم 15 من كل شهر من خلال تطبيق الهاتف المحمول قراءتى .





أكد رئيس الشركة استمرار فريق التوعية بالشركة فى القيام بدوره فى التواصل مع كافة فئات وشرائح المجتمع بنطاق محافظات القناة بالقيام بحملات التوعية لكافة الخدمات التكنولوجية التى تقدم للجماهير على مستوى محافظات القناة بالاضافة الى التوعية بترشيد استهلاك المياه وذلك فى اطار توجيهات القيادة السياسية برفع الوعى بأهمية ترشيد استهلاك المياه باعتبارها من اهم أهداف التنمية المستدامة 2030 مع اتباع كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد





ففى محافظة الاسماعيلية قام فريق التوعية بالشركة بعمل لقاءات مباشرة مع جمهور العملاء للتوعية بأهمية ترشيد المياه والتعريف بكافة الخدمات التى تقدمها الشركة ، وكذلك التطبيقات الجديدة والتى من شأنها التيسير على المواطنين ومنها تطبيق قراءتى لتسجيل قراءة العداد وكذلك تطبيق 125 لاستقبال شكاوى واستفسارات العملاء وغيرها من الخدمات الاخرى التى تقدمها الشركة .





وفى محافظة السويس قام فريق التوعية بعقد عدد من اللقاءات التوعوية ، حيث تم عقد لقاء توعوى لمكلفات الخدمة العامة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى ، كما تم عقد عدد من اللقاءات للعاملين بمديرية اوقاف السويس بالتنسيق مع مديرية اوقاف السويس .





وفى سياق متصل قام فريق التوعية ببورسعيد بعمل لقاءات توعوية مباشرة مع جمهور العملاء لتوصيل رسالة ترشيد الاستهلاك والتعامل الامثل مع شبكات الصرف الصحى .





وأشار رئيس الشركة ان استمرار حملات التوعية بكافة الخدمات والتطبيقات التى تقدمها الشركة لعملاءها بنطاق محافظات القناة ياتى فى اطار تطبيق سياسات الشركة الهادفة للارتقاء بالاداء المؤسسى ومحاولة التيسير على عملاء الشركة فى تسجيل قراءات عدادات المياه وتسجيل شكاوى العملاء والرد على كافة استفسارات العملاء من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى محافظات القناة .