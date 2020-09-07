رنا سماحة وفريق عمل أغنية "اختراع" في ضيافة الشاعر سلامة علي للاحتفال بنجاحها

استضاف الشاعر سلامة علي، مساء أمس صناع أغنية "اختراع" للنجم تامر حسني، والفنان محمد العسيلي، وهم شاعر الأغنية أحمد حسن راؤول، والملحن أحمد زعيم، بالإضافة إلى كل من المطربة رنا سماحه، والمطرب أحمد بتشان، والملحن سامر أبو طالب، والموزع محمد العشي، والملحن محمد عبيه، للاحتفال بنجاح الأغنية.





وحرص سلامه، مع كل الحاضرين للاحتفال بنجاح الأغنية على تقطيع تورته مكتوب عليها "اختراع" وعليها صورة تامر حسني والعسيلي، وذلك في أجواء من الرفاهية والاستماع للأغنية وغنائها في أركان المكان.





الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية تجاوزت ١٥ مليون مشاهدة عبر اليوتيوب.



