AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رنا سماحة وفريق عمل أغنية "اختراع" في ضيافة الشاعر سلامة علي للاحتفال بنجاحها

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 07:41 م
سماحة وفريق عمل أغنية
سماحة وفريق عمل أغنية "اختراع"
Advertisements
سعيد فراج
استضاف الشاعر سلامة علي، مساء أمس صناع أغنية "اختراع" للنجم تامر حسني، والفنان محمد العسيلي، وهم شاعر الأغنية أحمد حسن راؤول، والملحن أحمد زعيم، بالإضافة إلى كل من المطربة رنا سماحه، والمطرب أحمد بتشان، والملحن سامر أبو طالب، والموزع محمد العشي، والملحن محمد عبيه، للاحتفال بنجاح الأغنية.

وحرص سلامه، مع كل الحاضرين للاحتفال بنجاح الأغنية على تقطيع تورته مكتوب عليها "اختراع" وعليها صورة تامر حسني والعسيلي، وذلك في أجواء من الرفاهية والاستماع للأغنية وغنائها في أركان المكان.

الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية تجاوزت ١٥ مليون مشاهدة عبر اليوتيوب.

جدير بالذكر أن الشاعر سلامه، تعاون مع كبار المطربين بمصر و الوطن العربي وحقق نجاحات ساحقة معهم، أبرزهم إليسا في أغاني تعبت منك واسعد واحده والحضن وانسانه بريئة ومع تامر حسني "عمري ابتدا" و"الحارس الله"و"كان فيه واحده" وشرين عبد الوهاب، "مسئوله منك" وجنات ويارا وهيثم شاكر وغيرهم.
رنا سماحة وفريق عمل أغنية "اختراع" في ضيافة الشاعر سلامة علي للاحتفال بنجاحها
رنا سماحة وفريق عمل أغنية "اختراع" في ضيافة الشاعر سلامة علي للاحتفال بنجاحها
رنا سماحة وفريق عمل أغنية "اختراع" في ضيافة الشاعر سلامة علي للاحتفال بنجاحها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد ساعات من طرحها.. اختراع لـ تامر حسني والعسيلي تقترب من مليون مشاهدة على يوتيوب

اختراع لـ تامر حسني ومحمود العسيلي تريند رقم 1 على يوتيوب

اختراع تامر حسني ومحمود العسيلي تتخطى 4 ملايين مشاهدة.. فيديو

أغنية اختراع لـ تامر حسني والعسيلي تقترب من الـ 6 ملايين مشاهدة

اختراع تامر حسني والعسيلي يحقق 7 ونصف مليون مشاهدة

بعد نجاح كليب اختراع.. تامر حسني يوجه رسالة لجمهوره

ترشيحاتنا

والدة الطفلة "أروى" تكشف تفاصيل صادمة عن مقتلها.. وحقيقة اغتصابها

شاهد.. صورة نادرة لـ كريم محمود عبد العزيز مع أبيه ووالدته

ليس الشتاء المقبل.. عالم بريطاني يتوقع موعد الموجة الثانية من كورونا

رمضان صبحي عن الانتقال لـ بيراميدز: الموضوع مش فلوس عندهم مشروع

شاهد أسطول سيارات محمد رمضان.. بعد تصدره تريند مصر والعالم بأغنية حبيبي

بعد رصد شكاوى على فيسبوك| الداخلية تزف بشرى للمترددين على وحدات المرور|شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توم كروز يصور مشهدا خطيرا ضمن أحداث mission impossible 7

أسعار ومواصفات ميتسوبيشي اكسباندر mitsubishi xpander 2020 اليوم في مصر.. صور

خضوع كيت بلانشيت لقياس الحرارة ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي.. صور