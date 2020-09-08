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برلمان

300 مرشح و25 حزبا.. التيار الوطني المصري يخوض انتخابات البرلمان القادم

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 03:42 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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أحمد أيمن
صرح اللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية الأسبق ومؤسس التيار الوطني المصري بأن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي ليس لها حزب سياسي وتقف على مسافة واحدة من جميع التيارات والإئتلافات والأحزاب السياسية. 

وأعلن طارق المهدي، أن حزب الرئيس السيسي الحقيقي هو الشعب المصري الذي يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية ومن هنا يأتي إهتمام الدولة ببناء الإنسان.

وألمح بأن التيار الوطني المصري نشأ في ظل اهتمام الدولة بالتعددية السياسية والفكرية الوطنية في ظل مناخ الحريات والديمقراطية الحقيقية لدعم الدولة من خلال دعم الإيجابيات والمجهودات وانتقاد السلبيات ووضع الحلول والرؤى لها للمشاركة في خطط ورؤى الدولة المستدامة ل2030.

وأشار إلى أن معيار اختيار المرشحين في التيار الوطني المصري هو الكفاءة والخبرات والقدرة على العطاء والتمثيل النيابي الحقيقي وأن التيار سيخوض الإنتخابات ب 300 شخصية وطنية و25 حزبا.
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