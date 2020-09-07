مدير البحوث الإقليمية بالفيوم يزور معهد بحوث الصحة الحيوانية

قام الدكتور سامح عبده مدير محطة البحوث الإقليمية بالفيوم بزيارة لمعهد بحوث الصحة الحيوانية فرع الفيوم ، وكان في استقباله الدكتورة أماني رفيق وكيل معهد بحوث الصحة الحيوانية والدكتور سلطان فراج باحث اول بالمعهد والدكتورة غادة رجب باحث اول بالمعهد والدكتور حماد أسامة باحث بالمعهد والدكتور عبدالرحمن سراج الدين مساعد باحث بالمعهد.





وتم استعراض الأنشطة التي يقوم بها معهد بحوث الصحة الحيوانية من ضمنها، النشاط البحثي حيث يوجد كوادر بحثية لحل جميع المشاكل الحقلية لمزارع الحيوانات والدواجن والمزارع السمكية وصحة الاغذية ومتابعة الاعلاف من ناحية المكونات الأساسية للعناصر الغذائية ونسبة السموم الفطرية الناتجة عن سوء تخزين الاعلاف.









كما يقدم المعهد الخدمة الطبية الوقائية بوضع برامج تحصينات متناسبة مع المنطقة الجغرافية وايضا برامج تغذية لجميع انواع التربية الحلاب والتسمين في الحيوانات والبياض والتسمين في الطيور الى جانب متابعة معدلات التحويل الغذائي والاكتشاف المبكر للحالات المرضية.





وكذلك النشاط الإرشادي عمل الندوات واللقاءات الحقلية لتوعية صغار وكبار المربين للامراض المنتشرة وطرق الوقاية اولا ثم الطرق المناسبة للتعامل مع الحالات المرضية سواء داخل المعهد او في الحقل بالتعاون مع مديرية الطب البيطري. الى جانب القوافل التشخيصية للحالات الوبائية والقوافل العلاجية التي تتم بالتعاون مع مديرية الطب البيطري والمعاهد الاخرى .







