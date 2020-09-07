اغتصبها وقتلها وسرق كليتها.. جدة الطفلة أروى تكشف تفاصيل جريمة الشرقية البشعة

كشفت السيدة فاضلة، جدة الطفلة "أروى" صاحبة الـ 5 سنوات التي قتلها عمها واغتصبها وسرق كليتيها، أنها قامت بتربية القاتل "أحمد" وشهرته "علاء" منذ أن كان عمره 40 يومًا، وكانت تعطف عليه وتعتبره مثل ابنها ولم تبخل عليه بأي شىء على الإطلاق ولكنه خان العشرة وقتل حفيدتها "أروى" بلا رحمة.





وأضافت ، خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "المحور"، أن القاتل علاء طلب شنطتين كبيرتين ليلة الحادث البشع بحجة أنه سيأخذ ملابسه كلها ويسكن في الإسماعيلية لأنه سيقدم فى معهد التمريض هناك ويقيم بجوار المعهد رغم أنه كان عنده ملحق في إحدى المواد فى شهادة الدبلوم التجاري.









وتابعت: "جاء القاتل إلى البيت قبل يوم الحادث بيوم وأخذ الشنط وليلة الحادث اختفى واختفت معه الطفلة أروى الساعة الثامنة مساءً وكانت كل الشكوك تتجه نحو علاء بأنه هو من خطف الطفلة، وعندما سألته عن أروى نفى أنها معه وشتمها بألفاظ خارجة، معقبة: "لم نتذوق طعم النوم على مدار الأيام الماضية بعد اختفاء أروى".









وتابعت جدة الطفلة "أروى": "لما شُفت صورة حفيدتي وهي ميتة ومقيدة اليدين والأرجل كنت بموت وقلبي كاد أن يقف من هول الصدمة، غير مصدقة الاحداث"، ودخلت في نوبة من البكاء الشديد حتى الانهيار التام، قائلة: "لو شُفت علاء سأقول له عملت كده في أروى ليه.. أنا ربيتك زي ما ربيتها يا قليل الدين".