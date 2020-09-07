زراعة الفيوم تشن حملة مكبرة لإزالة 13 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمركز طامية

أكد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم على استمرار الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية حفاظًا على الرقعة الزراعية من التآكل وردع المخالفين مستمرة بجميع مراكز المحافظة .





وأوضح أن هذه الحملات تأتي في إطار تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات والتصدى لكافة إشكال التعدي.









وشدد وكيل الوزارة على جهاز حماية الأراضي بالمديرية برئاسة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية بالتنسيق مع مديري الادارات الزراعية والوحدات المحلية وقوات الشرطة والمتابعة الدورية والمستمرة والتصدى لمحاولات البعض في التعدي على الأراضي الزراعية والتعامل بحزم مع أية محاولات للبناء المخالف بدون تهاون أو تقصير.





وقامت الإدارة الزراعية بمركز طامية برئاسة المهندس ألفي كامل مدير الإدارة، وبحضور المحاسب ياسر جمعه رئيس مركز ومدينة طامية وقوات الشرطه برئاسة العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة طامية، بازالة عدد 13 حاله بقرية فانوس على مساحة 1 فدان و14 قيراط أرض زراعية.



