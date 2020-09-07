AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

زراعة الفيوم تشن حملة مكبرة لإزالة 13 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمركز طامية

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 07:47 م
ازالة البناء المخالف
ازالة البناء المخالف
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود
أكد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم على استمرار الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية حفاظًا على الرقعة الزراعية من التآكل وردع المخالفين  مستمرة بجميع مراكز المحافظة .

وأوضح أن هذه الحملات تأتي في إطار تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات والتصدى لكافة إشكال التعدي.


وشدد وكيل الوزارة على جهاز حماية الأراضي بالمديرية برئاسة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية بالتنسيق مع مديري الادارات الزراعية والوحدات المحلية وقوات الشرطة والمتابعة الدورية والمستمرة والتصدى لمحاولات البعض في التعدي على الأراضي الزراعية والتعامل بحزم مع أية محاولات للبناء المخالف بدون تهاون أو تقصير.

وقامت الإدارة الزراعية بمركز طامية برئاسة المهندس ألفي كامل مدير الإدارة، وبحضور المحاسب ياسر جمعه رئيس مركز ومدينة طامية وقوات الشرطه برئاسة العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة طامية، بازالة  عدد 13 حاله بقرية فانوس على مساحة 1 فدان و14 قيراط أرض زراعية.

وشارك في الحملات المهندس عرابى محمد يمانى رئيس قسم حماية الاراضى ، ومحمد فتحى نائب رئيس مجلس المدينه وقوات الشرطه والاجهزه المعاونة.
زراعة الفيوم تشن حملة مكبرة لإزالة 13 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمركز طامية
زراعة الفيوم تشن حملة مكبرة لإزالة 13 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمركز طامية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية فى مركز يوسف الصديق بالفيوم

إزالة 30 حالة تعد على أراضي زراعية فى الفيوم

زراعة الفيوم تواصل حملاتها لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية

إزالة 21 حالة تعدي على الأراضي الزراعية خلال حملة مكبرة في الفيوم

زراعة الفيوم.. إزالة فورية لحالات التعدي على الأراضي الزراعية

إزالة 40 حالة تعد على الأرض الزراعية خلال حملات مكبرة بمركزي طامية وإطسا بالفيوم

ترشيحاتنا

شاهد أسطول سيارات محمد رمضان.. بعد تصدره تريند مصر والعالم بأغنية حبيبي

شاهد.. هبة مجدي بإطلالة ناعمة وجذابة

شاهد.. صورة نادرة لـ كريم محمود عبد العزيز مع أبيه ووالدته

ضابط يسحل راكبا رفض ارتداء كمامة داخل قطار.. فيديو

الاتفاق السعودي: رحيل ثنائي الأهلي المصري أثر على الفريق

جدل على السوشيال ميديا بسبب صورة لـ حنان ترك.. اعرف الحكاية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توم كروز يصور مشهدا خطيرا ضمن أحداث mission impossible 7

أسعار ومواصفات ميتسوبيشي اكسباندر mitsubishi xpander 2020 اليوم في مصر.. صور

خضوع كيت بلانشيت لقياس الحرارة ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي.. صور