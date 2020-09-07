توقعات زيادة الطلب تدفع الألومنيوم نحو أعلى مستوى فى 7 أشهر

ارتفعت أسعار الألومنيوم اليوم الاثنين نحو أعلى مستوياتها في 7 أشهر، حيث أدى النمو الاقتصادي القوي والطلب في أوروبا وأماكن أخرى إلى زيادة احتمالية زيادة صادرات المعدن من الصين أكبر منتج، حيث تستأنف مشاريع البناء هناك مما يؤدي الي زيادة شراء المعدن.









وارتفع سعر تداول الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.9 ٪ ليصل الي 1803.5 دولار للطن.





ولامست أسعار المعدن المستخدم في صناعات البناء والنقل 1824 دولارًا للطن الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ يناير بزيادة 25٪ منذ منتصف مايو.





وقفزت واردات الصين من الألومنيوم في يوليو 2020 ما يقرب من سبعة أضعاف على أساس سنوي إلى ثاني أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث تعد الصين أكبر منتج ومستهلك للألومنيوم في العالم.





وعلي صعيد صادرات الألومنيوم من نجد ارتفاع للشهر الثالث على التوالي في أغسطس، حيث خفف المزيد من شركائها التجاريين عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا في دفعة أخرى للتعافي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.



