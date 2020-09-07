أستاذ اقتصاد: الدولة توجه الحصيلة الضريبية للإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية

قال أحمد رجب أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الموازنة العامة وثيقة بها الإيرادات والنفقات وأهم جانب هو الحصيلة الضريبية ، مضيفا :" كلما زادت الضرائب يعتبر هذا مؤشرا إيجابيا لأنها مرتبطة بالإنتاج ".









وأضاف رجب في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، أن هناك زيادة في الضرائب كنسبة من إجمالي الإيرادات منذ تولي الرئيس السيسي نتيجة النشاط الاقتصادي الداخلي .









وتابع:" في موازنة عام 2019 - 2020 الإيرادات الكلية وصلت لـ 1.134 تريليون جنيه منها 856 مليار جنيه من الضرائب في مصر".









وأكمل:" الحصيلة الضريبية ارتفعت وفي مقابل ذلك تساعد الحكومة في الإنفاق على مخصصات الإنفاق على التعليم والصحة والتنمية البشرية، وزيادة عدد برامج الحماية الاجتماعية واهتمت بدعم القاعدة الإنتاجية والتصديرية في مصر".









ولفت:" الحكومة عملت على زيادة مخصصات دعم الإسكان الاجتماعي وزيادة مخصصات نسبة الفرص التمويلية للاسكان المتوسط ، بالإضافة إلى دعم السلع على بطاقات التموين وزيادة في مخصصات التغذية المدرسية، وزيادة مخصصات النقل الجماعي".



