عضو فتوى الأزهر: الرضا أعلى منزلة من الصبر.. فيديو

قال الشيخ إبراهيم أحمد جاد الكريم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن هناك أخلاقًا ينبغي للمسلم أن يتحلى بها، منها أن يكون راضيا بالأحكام التي شرعها الله تعالى.





وأضاف "عبد الكريم"، في البث المباشر لموقع "صدى البلد"، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، للرد على استفسارات المتابعين، أن الرضا أعلى منزلة من الصبر، مع أن كلاهما خير، فالرضا هو سكون القلب واطمئنانه بما أمر وقدر الله بل والفرح بما أعطى الله وما منع، والرضا بما أمر به الله وما نهى عنه.





وأشار إلى أن الرضا يرتبط بالعقيدة، فورد أن رسول الله قال "ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا".





ونصح من أصيب بفيروس كورونا، بأن يرضى بما قدره الله مع الأخذ بالاجراءات الاحترازية والتداوي بما يأمر به الطبيب المختص.



