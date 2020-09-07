محافظ بورسعيد: نسعى لتحقيق أحلام المصريين من خلال التأمين الصحي..فيديو





وأضاف الغضبان في تصريحات خلال إفتتاح وحدة الكلى للأطفال بمستشفى النصر التخصصي ونقلتها فضائية ten، أنه في السابق كان يضطر الأهالي لعلاج أطفالهم في المحافظات المجاورة كالدقهلية للقيام بالغسيل الكلوي.





وأشار محافظ بورسعيد إلى أن هذا كان يسبب مشقة كبير للأهالي وللأطفال، مؤكدا أن مستشفى النصر التخصصي يعد بمثابة صرح طبي عظيم وتم إنشاء وحدة للغسيل الكلوي للأطفال.





وتوجه "الغضبان" بالشكر والتقدير نيابة عن أهل بورسعيد للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحقق أحلام كل المصريين.

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن الدولة تسعى لتحقيق أحلام المصريين من خلال التأمين الصحي بمحافظ بورسعيد، لافتا إلى أنه تم اليوم افتتاح وحدة الكلى للأطفال بمستشفى النصر التخصصي .