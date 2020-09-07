آن الآوان للتحديث .. الغزل والنسيج: خطة تطوير بـ 21 مليار جنيه .. فيديو

قال أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إنه هناك خطة ومنظومة جديدة بـ 21 مليار جنيه لتطوير شركة الغزل والنسيج





واضاف احمد مصطفى في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، ان الخطة قائمة على ت دريب العمالة والهدف منها إنشاء كيانات قوية قادرة على تحقيق أرباح والاستمرار في ذلك .





وتابع احمد مصطفى:" الخطة معتمدة للتطوير منذ عام"، مضيفا:" شركات الغزل والنسيج خاسرة منذ سنوات كثيرة وان الأوان التحديث وإعادة الهيكلة".





وأكمل احمد مصطفى:" بعض ماكينات الغزل والنسيج تجاوز عمرها 50 عاما وتحتاج غلى إعادة هيكلة وتطوير".



