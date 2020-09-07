رئيس جامعة كفرالشيخ: المشاركة فى إعادة الشيوخ واجب وطني

طالب الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب بالمشاركة الإيجابية في انتخابات جولة الإعادة لمجلس الشيوخ التي تتم يومى 8 و9 سبتمبر الحالي.





ودعا د. دسوقي جميع أطياف وفئات الشعب ‏المصري العظيم لضرورة المشاركة في انتخابات جولة الإعادة لمجلس الشيوخ وممارسة حقهم الانتخابي لاستكمال الحياة النيابية والمضى فى مسيرة التنمية والاستقرار لتحقيق التنمية الشاملة في ربوع وميادين العمل تحت رعاية وتوجيه القيادة الرشيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .





وأكد رئيس جامعة كفرالشيخ أن الصوت الانتخابى أمانة والمشاركة الإيجابية مطلوبة وهذا دورنا للوقوف إلى جانب الوطن لدعم العملية الديمقراطية .





وناشد رئيس الجامعة المواطنين عدم الإلتفات إلى دعوات التيارات الإرهابية الهدامة بعدم المشاركة في الإنتخابات كما ناشد المواطنين بضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية كافة بشأن فيروس كورونا، خلال فترة التصويت للمحافظة على الصحة العامة.





وصرح أن الجامعة بطلابها ومنسوبيها حريصة على أداء دورها الوطنى وأنه سيتم التيسير على العاملين للذهاب إلى لجان الانتخابات للإدلاء بأصواتهم ‏بالتناوب خلال يومي عملية الاقتراع.‏



