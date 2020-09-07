مصر تتقدم 10 مراكز في التصنيف العالمي لجودة التعليم.. تفاصيل

كشفت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس اللجنة القومية لضمان جودة التعليم، عن ترتيب مصر في تصنيف التعليم العالمي.





وقالت يوهانسن عيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، إن ترتيب مصر في جدول جودة التعليم على مستوي العالم، غير مرتفع في هذا التوقيت؛ يرجع لأسباب كثيرة، مضيفة "تقدمنا هذا العام عشرة مراكز، وأصبحنا في المركز الـ 130".





وأكدت رئيس اللجنة القومية لضمان جودة التعليم "ترتيب مصر في الجامعات والبرامج التعليمية في تقدم ملحوظ".





وتابعت "التعليم في مرحلة ما قبل الجامعي يسير بخطى بطئية ولكنه في تحسن بشكل عام".



